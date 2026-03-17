Enzo Fernández: la eliminación de la Champions, la Finalissima y su futuro ¿en Chelsea?

A pesar de ser el eje del equipo y lucir la cinta de capitán, Enzo Fernández no le cerró las puertas a la posibilidad de armar las valijas tras la Copa del Mundo. En este sentido, hay dos gigantes del Viejo Continente (Real Madrid y PSG), interesados en poder contar con sus servicios.

Su lamento por la suspensión de la Finalissima

Enzo también se refirió a la reciente cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y España, debido a la falta de acuerdo entre las federaciones por la sede y fecha.

Ante esta situación, se lamentó: "Quería jugar contra España, porque representar a mi Selección es siempre muy importante para mí. Hay muchos problemas en Medio Oriente, que haya paz y amor en el mundo, que es lo más importante. Ojalá que todo se pueda resolver".

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Autocrítica tras la eliminación

Sobre el rendimiento del equipo de Liam Rosenior, Fernández fue muy autocrítico con el planteo táctico y los errores propios: "En la serie no pudimos porque perdimos el control en la ida en los últimos 15 minutos. Cometimos errores y los pagamos. Hay que felicitar al PSG, fue mucho mejor que nosotros".

Ahora, el mediocampista y Chelsea deberán enfocarse en el final de la temporada sin participar del torneo de clubes más importante del Viejo Continente. Con ocho partidos restantes en la Premier League y la FA Cup como gran objetivo para salvar el año, el futuro del argentino entra en una zona de incertidumbre total.