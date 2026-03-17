Enzo Fernández: la eliminación de la Champions, la Finalissima y su futuro ¿en Chelsea?

La eliminación del Chelsea en la Champions League, con un global de 8-2 ante PSG, fue un golpe duro para el elenco inglés. Pero más allá del resultado, lo que también sacudió puertas adentro fueron las declaraciones de Enzo Fernández.
Enzo Fernández rompió el silencio tras la dura derrota ante PSG. También habló de su futuro y se lamentó por la suspensión de la Finalissima ante España
La eliminación del Chelsea en la Champions League, con un global de 8-2 ante PSG, fue un golpe duro para el elenco inglés. Pero más allá del resultado, lo que también sacudió puertas adentro fueron las declaraciones de Enzo Fernández.
El mediocampista argentino, capitán y referente de los Blues, puso en duda su continuidad en la institución pese a tener contrato vigente hasta mediados de la temporada 2032.
Consultado ante los micrófonos de ESPN sobre si su continuidad en Stamford Bridge está garantizada, el campeón del mundo dejó un mensaje que deja más dudas que certezas: "No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después viene el Mundial y veremos luego".
A pesar de ser el eje del equipo y lucir la cinta de capitán, Enzo Fernández no le cerró las puertas a la posibilidad de armar las valijas tras la Copa del Mundo. En este sentido, hay dos gigantes del Viejo Continente (Real Madrid y PSG), interesados en poder contar con sus servicios.
Enzo también se refirió a la reciente cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y España, debido a la falta de acuerdo entre las federaciones por la sede y fecha.
Ante esta situación, se lamentó: "Quería jugar contra España, porque representar a mi Selección es siempre muy importante para mí. Hay muchos problemas en Medio Oriente, que haya paz y amor en el mundo, que es lo más importante. Ojalá que todo se pueda resolver".
Sobre el rendimiento del equipo de Liam Rosenior, Fernández fue muy autocrítico con el planteo táctico y los errores propios: "En la serie no pudimos porque perdimos el control en la ida en los últimos 15 minutos. Cometimos errores y los pagamos. Hay que felicitar al PSG, fue mucho mejor que nosotros".
Ahora, el mediocampista y Chelsea deberán enfocarse en el final de la temporada sin participar del torneo de clubes más importante del Viejo Continente. Con ocho partidos restantes en la Premier League y la FA Cup como gran objetivo para salvar el año, el futuro del argentino entra en una zona de incertidumbre total.