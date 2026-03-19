El saludo del Chiqui Tapia a Mendoza en la previa del sorteo de la Libertadores

villa lepraa Villa jugará la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia 2026.

El gesto de Chiqui Tapia para Mendoza en la antesala del sorteo de la Copa Libertadores

El periodista de Radio Nihuil y Grupo América Rodrigo Ríos registró el momento en que Chiqui Tapia salía de un hotel en Paraguay en plena jornada de trabajo previa al sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Allí, Ríos dialogó con Tapia el cual aseguró ver "muy bien" al fútbol argentino y a la Selección argentina, a días de la ventana FIFA en la que el combinado nacional busca tener dos pruebas de fútbol como despedida del país antes de la cita mundialista.

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Antes de irse, Claudio Tapia le dejó un "un saludo muy grande para todo Mendoza" sabiendo de la expectativa reinante en los hinchas de Independiente Rivadavia por su estreno en Libertadores y por ser el único representante de la provincia en el certamen.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.