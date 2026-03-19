El saludo del Chiqui Tapia a Mendoza en la previa del sorteo de la Libertadores

Independiente Rivadavia se prepara para vivir este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en la ciudad de Luque, Paraguay. La Lepra espera expectante, como último campeón de la Copa Argentina, conocer a los rivales que deberá enfrentar en la instancia de grupos del certamen continental.
En Paraguay ya se encuentra la comitiva de dirigentes de Independiente Rivadavia que esperan por el inicio del sorteo que se dará a las 20 de nuestro país. Mucha ilusión se vive en el mundo Azul con el estreno del equipo de Alfredo Berti en el certamen que comenzará el 8 de abril con la fase de grupos.
Autoridades de renombre asistieron a la cita en Paraguay, entre ellas el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien le hizo un guiño a Mendoza, que tiene como único representante en las copas internacionales a Independiente Rivadavia, en la antesala del sorteo de la Libertadores y la Sudamericana.
El gesto de Chiqui Tapia para Mendoza en la antesala del sorteo de la Copa Libertadores
El periodista de Radio Nihuil y Grupo América Rodrigo Ríos registró el momento en que Chiqui Tapia salía de un hotel en Paraguay en plena jornada de trabajo previa al sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Allí, Ríos dialogó con Tapia el cual aseguró ver "muy bien" al fútbol argentino y a la Selección argentina, a días de la ventana FIFA en la que el combinado nacional busca tener dos pruebas de fútbol como despedida del país antes de la cita mundialista.
Embed - El gesto del Chiqui Tapia para Mendoza en la previa del sorteo de la Libertadores
Antes de irse, Claudio Tapia le dejó un "un saludo muy grande para todo Mendoza" sabiendo de la expectativa reinante en los hinchas de Independiente Rivadavia por su estreno en Libertadores y por ser el único representante de la provincia en el certamen.
Bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
Bombo 2: Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.