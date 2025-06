El récord negativo que alcanzó River en su primera presentación en el Mundial de Clubes

Es así que, con tan solo 11.974 espectadores, el conjunto Millonario ingresó a un ranking negativo alcanzando el segundo lugar en una lista que nadie desea integrar: los partidos con menos cantidad de hinchas del Mundial de Clubes.

Embed No eran pocos, eran poquísimos pic.twitter.com/paIFlharo6 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 17, 2025

En el primer lugar del ranking se ubica el encuentro entre Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns, partido que se jugó con apenas 3.412 personas en las tribunas, una cifra que puede compararse con un mal partido del ascenso argentino.

La escasa convocatoria generó malestar en la dirigencia de River Plate, incomodidad no vinculada con el poco acompañamiento de los hinchas, por el contrario, relacionado con la FIFA, quienes organizan el campeonato internacional de clubes más importante del momento.

Es que la sede asignada al equipo argentino es Seattle queda a 11 mil kilómetros de Buenos Aires, no hay vuelos directos y hay pocos con una sola escala. Es así que la duración mínima del viaje puede llegar a ser de 16 horas si se tiene suerte ya que si los hinchas deben realizar escalas puede llegar a alcanzar las 22 horas.

River Armani Los hinchas de River pudieron estar cerca de los jugadores.

►TE PUEDE INTERESAR: El técnico del Chelsea quedó totalmente sorprendido tras jugar con muy poco público: "Es un poco raro"

Gallardo y Colidio se refirieron a la escasa convocatoria de hinchas

Una vez finalizado el partido Marcelo Gallardo se refirió al respecto: "El sorteo no nos benefició en ese aspecto. No nos tocó una sede amena para que nuestros hinchas pudieran llegar, pero los que estén presentes, se van a hacer sentir y mucho".

Y agregó: "Desde ya, agradecerles el apoyo de los que llegaron hasta acá. Esperamos retribuirle ese apoyo con buenos partidos".

Por su lado, y en la misma sintonía, Facundo Colidio manifestó: "Agradecerles a toda la gente porque sabíamos que no es fácil llegar hasta acá. Es un viaje muy largo, no hay vuelos directos. Es un poco complicado para los hinchas, pero sin embargo así estuvieron y alentaron todo el partido".

Es increíble, no me quedan más palabras que agradecerles. Es increíble, no me quedan más palabras que agradecerles.

Ahora River enfrentará en el Rose Bowl Stadium, en Los Angeles, a Monterrey el sábado 21 a las 22; mientras que completará la fase de grupos del Mundial de Clubes el miércoles 25 en el mismo horario en el Lumen Field, Seattle, escenario donde el equipo argentino ingresó en el ranking de los menos convocantes.