El presidente del PSG habló sobre Mbappé tras ganar la Champions League: "Hoy la superestrella es el equipo"

Nasser Al Khelaifi brindó declaraciones al programa C à Vous donde realizó un balance de la temporada 2024 - 25 donde el conjunto que preside lo ganó todo: "El PSG es lo más importante. Tenemos muchas estrellas en el equipo, pero hoy, la superestrella es el equipo. Tenemos 23 jugadores, un entrenador magnífico y un gran cuerpo técnico".

Sin embargo, también se refirió al delantero que fue transferido al Real Madrid: "No me arrepiento de Mbappé. Le doy las gracias a él y a Zlatan. Fueron muy importantes para este club. Tuvimos suerte este año sin él, pero le deseo lo mejor para el futuro en el Real Madrid, siempre y cuando no juegue contra el PSG".

"Creo que tengo que darle las gracias a Kylian, sinceramente, porque él también ha dado mucho al club", explicó el mandatario.

Aunque no se refirió directamente al litigio que mantiene con Mbappé, quien le reclama 55 millones de euros en primas y sueldo, se manifestó sobre el "pequeño conflicto": "Tuvimos suerte este año sin él, pero también le deseo lo mejor, porque a las grandes estrellas, a los grandes jugadores, les tengo un gran respeto. Incluso aunque tengamos un pequeño conflicto, sinceramente, de corazón, le deseo lo mejor".

PSG-campeón-Champions.jpg Luego de ganar la triple corona el PSG disputará el Mundial de Clubes.

El fixture del PSG en el Mundial de Clubes

PSG - Atlético de Madrid:

Fecha: Sábado 15 de junio.

Hora: 16.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (Georgia).

PSG - Botafogo:

Fecha: Jueves 20 de junio.

Hora: 18.

Estadio: SoFi Stadium, Inglewood (California).

Seattle Sounders - PSG: