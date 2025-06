El mediocampista ex Lanús, que ingresó en el debut por el lesionado Ander Herrera, aseguró que: "Estamos pensando en nosotros y en hacer un buen partido. Sabemos que hicimos muy buenas cosas. Hay que mantener eso, enfrentarlo de la mejor manera y no meternos atrás. El partido con Bayern va a ser muy físico".

"En la cancha somos 11 contra 11. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. En un partido 11 contra 11 pueden pasar muchas cosas. Nosotros estamos con mucha fe", completó Belmonte.

Otro de los que habló fue Lautaro Blanco, de gran partido en el debut. "Mañana tenemos que entrar al cien como el otro día y en el caso de que el partido nos de a favor los mínimos detalles para que no se nos vuelva a escapar un resultado positivo", comenzó el lateral izquierdo.

Sacando pecho, el defensor cerró: "Es un rival de primer nivel del mundo, pero nosotros estamos confiados. Boca no tiene que envidiarle a ningún equipo del mundo, sí hay realidades futbolísticas, pero desde el convencimiento del grupo todo se equipara y pueden salir las cosas muy bien".

Para culminar, quien también alzó la voz fue Alan Velasco. El ex Independiente, titular en el debut, soltó: "Me sentí bien el otro día, hice un poco de doble función, me siento cómodo y los compañeros y el técnico me dan confianza".

Para culminar, dejando clara la postura que adoptará su equipo en el partido que se avecina, sentenció: "Nosotros somos Boca y vamos a competir siempre"