El golazo de Nahuel Molina no le alcanzó al Atlético de Madrid en el clásico ante el Real Madrid

Nahuel Molina marcó un verdadero golazo para el Atlético de Madrid, pero de todas maneras el clásico en el Santiago Bernabéu fue para el Real Madrid.
Nahuel Molina marcó un verdadero golazo para el Atlético de Madrid, pero de todas maneras el clásico en el Santiago Bernabéu fue para el Real Madrid.
Nahuel Molina marcó un verdadero golazo para el Atlético de Madrid, pero de todas maneras el clásico en el Santiago Bernabéu fue para el Real Madrid.
El lateral de la Selección argentina anotó el 2 a 1 transitorio para la visita con un remate desde fuera del área, pero no fue suficiente ya que Vinicius hizo dos tantos (uno de penal) y el uruguayo Federico Valverde marcó el 3 a 2 definitivo. El primer tanto visitante lo hizo el nigeriano Ademola Lookman.
Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares en el conjunto del Cholo Simeone, Molina y Nico González ingresaron en la segunda parte y Franco Mastantuono no tuvo minutos en este derby madrileño. Todos viajarán a Buenos Aires para sumarse a la Selección argentina.
El resultado deja al Real Madrid como escolta del Barcelona con 69 puntos en 29 fechas, 4 menos que el Barcelona y 12 más que el Atlético de Madrid que ahora está 4to. con 57 unidades, una menos que el Villarreal.
El Barcelona le ganó 1-0 como local al Rayo Vallecano y dio un paso clave en su búsqueda del bicampeonato.
El autor del único gol del encuentro fue el defensor uruguayo Ronald Araújo, quien poco a poco vuelve a ganar relevancia en el “Culé”.
Este fue el quinto triunfo consecutivo para el Barcelona en La Liga, donde lidera con 73 puntos y le saca 4 a su escolta, que es el Real Madrid.