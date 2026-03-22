El golazo de Nahuel Molina no le alcanzó al Atlético de Madrid en el clásico ante el Real Madrid

El resultado deja al Real Madrid como escolta del Barcelona con 69 puntos en 29 fechas, 4 menos que el Barcelona y 12 más que el Atlético de Madrid que ahora está 4to. con 57 unidades, una menos que el Villarreal.

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Barcelona es el puntero de La Liga

El Barcelona le ganó 1-0 como local al Rayo Vallecano y dio un paso clave en su búsqueda del bicampeonato.

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El autor del único gol del encuentro fue el defensor uruguayo Ronald Araújo, quien poco a poco vuelve a ganar relevancia en el “Culé”.

Este fue el quinto triunfo consecutivo para el Barcelona en La Liga, donde lidera con 73 puntos y le saca 4 a su escolta, que es el Real Madrid.