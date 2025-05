El fuerte análisis que hizo Marcelo Gallardo tras la eliminación de River ante Platense: "Tengo que reconocer.."

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, el Gallardo analizó las falencias del equipo que derivaron en la caída y eliminación del campeonato local en el Monumental, frente al Calamar, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.

“Tengo que reconocer dos cosas. Lo nuestro, que hoy no pudimos fluir como veníamos fluyendo. También lo otro es reconocer el trabajo que hizo el rival. Hicieron méritos para que nosotros no pudiéramos fluir como equipo y que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo”, comenzó el Muñeco tras la derrota.