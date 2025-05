Tras recibir la pregunta del periodista Alberto León, del canal TVE, el Cholo rió y respondió: "Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas por cómo es un jugador venga o no venga, me tomas por tonto".

"Me dices que no hable del jugador pero sí de cómo juega. Si digo que juega espectacular, que me encanta cómo juega, que es un jugador importante para la selección española, vas a decir 'el Cholo lo quiere'; si yo digo 'es un tronco porque juega mal', vas a decir 'el Cholo no lo quiere'. Es un gran jugador de fútbol", completó Simeone.

A la hora de analizar a su próximo rival, el DT del Atlético Madrid respondió: "El Alavés es un equipo que lo viene haciendo bien, sobre todo en las últimas jornadas, con un muy buen ritmo de juego, con un entrenador que tiene las ideas muy claras en todos los equipos donde estuvo y siempre las pudo transmitir, con un equipo que está siendo valiente y que tiene necesidades".