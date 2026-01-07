Diego Latorre apuntó contra el mercado de pases de la Liga Profesional: "Qué calvario"

Es así que, en esa misma sintonía, son los propios jugadores quienes deslizan información que, finalmente, desinforma. Diego Latorre definió toda esta situación como un "calvario".

En sus redes sociales se permitió enumerar por qué le parece que se tratan de momentos innecesarios: "Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores, es insoportable".

Embed Qué calvario es el mercado de pases. Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores es insoportable. Ojalá apretaramos un botón y aparezcan los planteles ya… — Diego Latorre (@dflatorre) January 6, 2026

Para cerrar, manifestó un deseo: "Ojalá apretáramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados".

Diego Latorre.jpg Luego de su carrera como futbolista Diego Latorre se hizo comentarista deportivo.

Así es el cronograma del mercado de pases criticado por Diego Latorre

El mercado de pases está abierto aunque no lo esté de manera oficial ya que recién el 14 de enero los equipos podrán inscribir oficialmente a los refuerzos, sin embargo ya se encuentran incorporando jugadores a sus planteles, entrenando y presentándolos en las redes sociales.

El cierre general es el 10 de marzo a las 23.59, no obstante hay una ventana especial para las transferencias al exterior que se extiende hasta el 31 de marzo (tiene ciertas condiciones específicas).