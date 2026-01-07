Inicio Ovación Fútbol Diego Latorre
Se cansó Gambetita

Diego Latorre apuntó contra el mercado de pases de la Liga Profesional: "Qué calvario"

El ex jugador y periodista deportivo se expresó en las redes sociales para manifestar su pesar; allí Diego Latorre explicó su punto de vista

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Latorre se cansó de los rumores.

El mercado de pases aún no está abierto de manera oficial: recién el 14 de enero los clubes podrán inscribir a sus refuerzos ante la AFA. Por eso, la danza de nombres en la Liga Profesional está que arde, y ante este escenario Diego Latorre se mostró exhausto.

Es que los equipos pueden entablar conversaciones, negociar e incluso cerrar acuerdos, pero como recién el 14 de enero podrán oficializarse, los rumores se apoderan del ambiente entre periodistas y futbolistas, embarrando el panorama.

Diego Latorre Coronavirus.jpg
Diego Latorre critic&oacute; la danza de nombres de los mercados de pases.

Diego Latorre apuntó contra el mercado de pases de la Liga Profesional: "Qué calvario"

El ex delantero y actual periodista deportivo se manifestó en contra de la ansiedad que se vive en el mercado de pases ya que los periodistas se dejan llevar por rumores con el objetivo de tener la primicia, como así también suele dar la sensación que surgen las famosas "operaciones" donde se puede llegar a inflar el precio de un jugador por el supuesto interés de varios equipos.

Es así que, en esa misma sintonía, son los propios jugadores quienes deslizan información que, finalmente, desinforma. Diego Latorre definió toda esta situación como un "calvario".

En sus redes sociales se permitió enumerar por qué le parece que se tratan de momentos innecesarios: "Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores, es insoportable".

Para cerrar, manifestó un deseo: "Ojalá apretáramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados".

Diego Latorre.jpg
Luego de su carrera como futbolista Diego Latorre se hizo comentarista deportivo.

Así es el cronograma del mercado de pases criticado por Diego Latorre

El mercado de pases está abierto aunque no lo esté de manera oficial ya que recién el 14 de enero los equipos podrán inscribir oficialmente a los refuerzos, sin embargo ya se encuentran incorporando jugadores a sus planteles, entrenando y presentándolos en las redes sociales.

El cierre general es el 10 de marzo a las 23.59, no obstante hay una ventana especial para las transferencias al exterior que se extiende hasta el 31 de marzo (tiene ciertas condiciones específicas).

