El mercado de pases aún no está abierto de manera oficial: recién el 14 de enero los clubes podrán inscribir a sus refuerzos ante la AFA. Por eso, la danza de nombres en la Liga Profesional está que arde, y ante este escenarioDiego Latorre se mostró exhausto.
Es que los equipos pueden entablar conversaciones, negociar e incluso cerrar acuerdos, pero como recién el 14 de enero podrán oficializarse, los rumores se apoderan del ambiente entre periodistas y futbolistas, embarrando el panorama.
Diego Latorre apuntó contra el mercado de pases de la Liga Profesional: "Qué calvario"
El ex delantero y actual periodista deportivo se manifestó en contra de la ansiedad que se vive en el mercado de pases ya que los periodistas se dejan llevar por rumores con el objetivo de tener la primicia, como así también suele dar la sensación que surgen las famosas "operaciones" donde se puede llegar a inflar el precio de un jugador por el supuesto interés de varios equipos.
En sus redes sociales se permitió enumerar por qué le parece que se tratan de momentos innecesarios: "Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores, es insoportable".
Embed
Qué calvario es el mercado de pases. Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores es insoportable. Ojalá apretaramos un botón y aparezcan los planteles ya…
Para cerrar, manifestó un deseo: "Ojalá apretáramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados".
Así es el cronograma del mercado de pases criticado por Diego Latorre
El mercado de pases está abierto aunque no lo esté de manera oficial ya que recién el 14 de enero los equipos podrán inscribir oficialmente a los refuerzos, sin embargo ya se encuentran incorporando jugadores a sus planteles, entrenando y presentándolos en las redes sociales.
El cierre general es el 10 de marzo a las 23.59, no obstante hay una ventana especial para las transferencias al exterior que se extiende hasta el 31 de marzo (tiene ciertas condiciones específicas).