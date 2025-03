Allí fue consultado sobre su frustrado retorno a Boca, club del cual es confeso hincha y en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Al futbolista le preguntaron si era cierto que en la renovación de su contrato con la Roma incluyó una cláusula exclusiva para Boca: “Sí, es cierto. Es solamente para Boca, nadie más. No hablé con los dirigentes de Boca. Lo hablé con los dirigentes de la Roma”.

“Tengo que estar totalmente agradecido a Roma porque, si bien era una renovación que se iba a hacer por los partidos jugados y porque los objetivos que yo tenía estaban casi cumplidos, el club optó por adelantarlo. Obviamente, poniendo esta cláusula en el medio. Estoy muy agradecido”, continuó Paredes.

Por último, antes de subirse al colectivo, dejó claro que hizo todo lo que estaba a su alcance para volver al Xeneize: “Es desde ahora, pero soy consciente que va a ser muy difícil. La ventana más fácil era en enero, cuando hice lo posible para poder estar, pero no se dio por diferentes cosas y ojalá que siga viviendo mi carrera día a día para volver al club en algún momento".

La respuesta del Consejo de Fútbol de Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TodoPorBoca12/status/1905690279233159221&partner=&hide_thread=false Mauricio 'Chicho' Serna, miembro del Consejo de Fútbol, explicó los motivos por los cuales Leandro Paredes no llegó a Boca en el último mercado de pases.



@TyCSports pic.twitter.com/FsiHy9Mjmc — (@TodoPorBoca12) March 28, 2025

Mauricio Serna, histórico mediocampista de Boca y actual integrante del Consejo de Fútbol, brindó una entrevista ante los micrófonos de TyC Sports.

Chicho habló de todo. Al ser consultado sobre la situación de Paredes, explicó: "El presente de Leandro es buenísimo. Gran figura. ¿Quién no quiere tenerlo? No vino porque no siempre se hace lo que uno quiere que se haga. Se presentan muchos temas en el camino. Él y los jugadores que se han puesto la camiseta de Boca siempre están en nuestro radar".