Darío Benedetto rompió su promesa y fue presentado en Newell´s: "Bienvenido Pipa"

La carrera de Darío Benedetto sumará un nuevo capítulo cuando comience a entrenarse en Newell´s luego de ser pedido por Cristian Fabbiani; se trata del quinto club argentino que contará con los goles del Pipa tras su paso por Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy y Boca.

El Ogro Fabbiani ya lo había anticipado frente a los periodistas: "Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9".

"Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros", concluyó el técnico del conjunto rosarino.

Darío Benedetto - Presentación.jpg Darío Benedetto tiene nuevo club.

►TE PUEDE INTERESAR: Cavani le aportó una pésima noticia a Boca para el Mundial de Clubes

Las palabras del Pipa al irse de Boca en un escándalo

A mediados de 2024 Darío Benedetto vestía la camiseta de Boca, pero no era tomado en cuenta por el técnico Diego Martínez luego que el jugador fuera mandado a casa - junto a Norberto Briasco - por presentarse a entrenar luego de las celebraciones por el cumpleaños número 34 del delantero. Allí surgió la célebre frase: "Noches alegres, mañanas tristes".

Fue así que se decidió de manera conjunta la rescisión del contrato para que el delantero pudiera salir antes del mercado de pases. De esta manera Boca se sacó de encima a un jugador que no estaba rindiendo, con un contrato caro y del que no tenían ofertas.

Más adelante, consultado sobre dónde seguiría su carrera, declaró: "Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca"; finalmente terminó jugando en Querétaro y en Olimpia.

dario benedetto3.jpg No es el mejor momento futbolístico del delantero.

►TE PUEDE INTERESAR: El jugador de Boca que no podrá jugar el Mundial de Clubes acusado de un intento de robo

No es el mejor momento futbolístico de Darío Benedetto

Darío Benedetto tuvo un paso glorioso por Boca donde jugó 172 partidos convirtiendo 71 goles, logrando seis títulos con el conjunto Xeneize y siendo el goleador del torneo realizado en el 2017 con 21 goles. Luego fue transferido al Olympique de Marsella donde también logró una destacada actuación en los 71 partidos que jugó.

Sin embargo, su carrera comenzó un debacle importante al pasar al Elche de España donde jugó 16 partidos convirtiendo solo en dos oportunidades, regresó a Boca donde se fue en una escandalosa situación y luego pasó al Querétaro de México donde no pudo convertir en los ocho partidos que disputó. Fue así que llegó a Paraguay para defender los colores del Olimpia donde también tuvo números preocupantes: cero goles en 12 partidos.