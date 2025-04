Tras su salida de Boca Juniors a finales de 2024, Darío Benedetto no encontró su lugar en el mundo. Ahora, en Olimpia, volvió a hablar del 'Xeneize' y le tiró un palo a Juan Román Riquelme.

Dario benedetto.jpg

Benedetto le tiró un palo a Riquelme

El ex delantero de Arsenal de Sarandí se refirió a su salida de Boca habló con ESPN y le tiró un plo a Riquelme al decir: "Hubo manejos que no me gustaron, esa es la realidad. No me considero ídolo de Boca ni mucho menos".