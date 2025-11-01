Daniel Vila cuestionó la sede de la final de la Copa Argentina: "Debió jugarse en el Kempes"

"Por lo que nos han informado de la organización a ambos equipos les dan la misma cantidad de entradas. Pero estamos hablando en el mejor de los casos de unas 14 mil entradas en un estadio que tiene capacidad teóricamente para 24 mil", amplió.

"La verdad que no tengo una respuesta porque no estoy en Córdoba, estoy en Mar del Plata y me vuelvo a Buenos Aires y lo que estoy hablando con la gente de la organización es que están tratando de revisar para ver si pueden achicar los pulmones, pero me parece que el error es de base, es de haber jugado en Instituto en lugar de jugar en el Kempes, teniendo un estadio tan lindo en Córdoba y no usarlo", dijo el dirigente azul.

Luego comparó la final de la Copa Argentina con el partido donde la Lepra subió a Primera al decir: "Si pensamos en la final de 2023 donde Independiente salió campeón y ascendió en el Kempes en el partido contra Almirante Brown entre la popular y la platea de Independiente había entre 18 y 20 mil personas. Y estamos hablando de 6500 o 7 mil no llegamos ni a la mitad".

"Es la final de una Copa Argentina, yo creo que debió jugarse en el Kempes por más que tenga un costo superior y en el peor de los casos ir a La Pedrera, que es un estadio con más capacidad", especificó.

hinchas-independiente-rivadavia Los hinchas de Independiente Rivadavia esperan la final de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"El lunes recién nos entregan las entradas para sacarlas a la venta, media rara la organización. Se van a vender en el Gargantini para que sea más cómodo para el socio y no tener que ir como la otra vez al Malvinas", explicó.

Por último, habló de los paquetes (exclusivos para socios) para el cotejo del miércoles: Creo que son 700 entradas que el club ponía a la venta con micros para los socios que quisieran utilizar ese medio de transporte, pero eso se agotó en 40 minutos y hay mucha gente que se quedará afuera y eso no es un tema atinente a Independiente Rivadavia porque no participa de la organización de la copa"

La nota completa de Daniel Vila en Radio Nihuil: