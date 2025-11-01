Daniel Vila cuestionó la sede de la final de la Copa Argentina: "Debió jugarse en el Kempes"
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, cuestionó la capacidad que tiene el estadio de Instituto para albergar la sede de la final de la Copa Argentina. La Lepra se medirá con Argentinos
Por UNO
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, cuestionó este sábado la sede elegida por la organización de la final de la Copa Argentina, el estadio de Instituto de Córdoba, donde la Lepra se medirá con Argentinos Juniors el próximo miércoles desde 21.10. El titular azul dijo que el partido decisivo debió jugarse en el Mario Kempes, que tiene una mayor capacidad.
Con relación a la caída del Azul de este sábado ante Aldosivi por el Torneo Clausura dijo en el programa Club Ovación (se emite por Radio Nihul): "No se dieron las cosas, Independiente jugó con un equipo alternativo. Aldosivi estaba muy apremiado por este partido, creo que ganó bien, con justicia".
Vila se refirió a la poca cantidad de boletos que tendrán los seguidores azules para el trascendental partido al decir: "Con respecto a las entradas, es un problema, nos han dado desde la organización 2500 plateas y 4000 o 4500 populares. Creo que es una barbaridad porque Independiente va a llevar mucha gente y Argentinos llevará lo suyo, pero me parece que son muy pocas entradas para el público para una final de estas características".
"Por lo que nos han informado de la organización a ambos equipos les dan la misma cantidad de entradas. Pero estamos hablando en el mejor de los casos de unas 14 mil entradas en un estadio que tiene capacidad teóricamente para 24 mil", amplió.
"La verdad que no tengo una respuesta porque no estoy en Córdoba, estoy en Mar del Plata y me vuelvo a Buenos Aires y lo que estoy hablando con la gente de la organización es que están tratando de revisar para ver si pueden achicar los pulmones, pero me parece que el error es de base, es de haber jugado en Instituto en lugar de jugar en el Kempes, teniendo un estadio tan lindo en Córdoba y no usarlo", dijo el dirigente azul.
Luego comparó la final de la Copa Argentina con el partido donde la Lepra subió a Primera al decir: "Si pensamos en la final de 2023 donde Independiente salió campeón y ascendió en el Kempes en el partido contra Almirante Brown entre la popular y la platea de Independiente había entre 18 y 20 mil personas. Y estamos hablando de 6500 o 7 mil no llegamos ni a la mitad".
"Es la final de una Copa Argentina, yo creo que debió jugarse en el Kempes por más que tenga un costo superior y en el peor de los casos ir a La Pedrera, que es un estadio con más capacidad", especificó.
"El lunes recién nos entregan las entradas para sacarlas a la venta, media rara la organización. Se van a vender en el Gargantini para que sea más cómodo para el socio y no tener que ir como la otra vez al Malvinas", explicó.
Por último, habló de los paquetes (exclusivos para socios) para el cotejo del miércoles: Creo que son 700 entradas que el club ponía a la venta con micros para los socios que quisieran utilizar ese medio de transporte, pero eso se agotó en 40 minutos y hay mucha gente que se quedará afuera y eso no es un tema atinente a Independiente Rivadavia porque no participa de la organización de la copa"