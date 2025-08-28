"Huracán Las Heras representa mucho para mí. Hacía tiempo que me venían llamando para venir a jugar acá. Desde el primer día que llegué me han transmitido mucho cariño y siempre trato de dejar todo en la cancha", destacó el arquero.

Aracena. A los 38 Cristian Aracena sigue atajando muy bien, Huracán Las Heras lo está disfrutando. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La buena racha de Huracán Las Heras con la dupla Osvaldo Gullace- Alejandro De La Riba

Sobre la racha invicta (dos triunfos y un empate) de Huracán Las Heras desde la llegada de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De La Riba, expresó: "En esta etapa los partidos se ponen más cerrados y duros. Pudimos conseguir varios puntos en estas fechas y eso nos ha dado aire, pero hay que enfocarse en lo que viene".

tabla de Reválida.

Por la 7ma fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida, Huracán Las Heras jugará de local este domingo desde las 16, ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Globo se ubica cuarto con 10 unidades y el equipo sureño se ubica segundo con 11.