Cristian Aracena sigue vigente a los 38 años y cada fin de semana ratifica su buen momento en el arco de Huracán Las Heras.

El Pity, de gran trayectoria, disfruta su buen momento en el Globo y el domingo último fue clave al atajar un penal en el último minuto ante San Martín para asegurar la igualdad sin goles en el Este.

El arquero ha dejado una huella en todos los clubes por lo que pasó y habló con Ovación sobre las claves para sostenerse: "Me siento muy bien. Me encuentro en una edad que me permite tener un panorama más amplio. La experiencia es muy importante para manejar ciertas situaciones y disfruto mucho este momento con la compañía de mi novia, mi hijo y la familia que está siempre".

"Huracán Las Heras representa mucho para mí. Hacía tiempo que me venían llamando para venir a jugar acá. Desde el primer día que llegué me han transmitido mucho cariño y siempre trato de dejar todo en la cancha", destacó el arquero.

La buena racha de Huracán Las Heras con la dupla Osvaldo Gullace- Alejandro De La Riba

Sobre la racha invicta (dos triunfos y un empate) de Huracán Las Heras desde la llegada de la dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace y Alejandro De La Riba, expresó: "En esta etapa los partidos se ponen más cerrados y duros. Pudimos conseguir varios puntos en estas fechas y eso nos ha dado aire, pero hay que enfocarse en lo que viene".

Por la 7ma fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida, Huracán Las Heras jugará de local este domingo desde las 16, ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El Globo se ubica cuarto con 10 unidades y el equipo sureño se ubica segundo con 11.

