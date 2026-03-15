Chacho Coudet volvió al Monumental como DT de River y con victoria, pero fue autocrítico: "Podemos mejorar mucho"

El ex DT de Racing y Central, entre otros, valoró el dominio y la propuesta ofensiva, pero mantuvo la línea de exigencia: “Tenemos que seguir trabajando, pero creo que hemos visto muchas cosas buenas y muchas para repetir. En el análisis inmediato podemos mejorar. Hoy nos costó leer el partido”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2033357328271954310&partner=&hide_thread=false "NECESITO QUE EL EQUIPO LE GENERE SITUACIONES A LOS DELANTEROS"



Los atacantes de River volvieron a ser claves y así lo explicó Eduardo Coudet tras la victoria ante Sarmiento. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/Rnau836lKf — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 16, 2026

"En River tenés que acostumbrarte a jugar contra rivales que se meten atrás. En los últimos 30 metros hay que sacar la diferencia. Vamos pasito a pasito para adelante", resaltó.

"A los chicos de River es a lo que menos les cuesta jugar. Oportunidades van a tener todos, y yo no miro ni documentos ni nacionalidad" "A los chicos de River es a lo que menos les cuesta jugar. Oportunidades van a tener todos, y yo no miro ni documentos ni nacionalidad"

Uno de los puntos que más enfatizó fue la conexión con la gente que volvió a colmar las tribunas en este regreso al Monumental tras 22 años de su paso como jugador: “Siento que aún tenemos que interpretar los momentos de la hinchada y del estadio”, confesó.

Coudet también destacó la inteligencia del equipo para manejar el trámite, sobre todo después de la expulsión que sufrió su rival: “Fuimos inteligentes, pero tenemos que seguir mejorando”, resumió.

"Expectativas las mejores para la Sudamericana, y que toque lo que toque. Por logística lo ideal sería evitar las distancias largas". "Expectativas las mejores para la Sudamericana, y que toque lo que toque. Por logística lo ideal sería evitar las distancias largas".

Lo que viene para el River del Chacho Coudet

Con dos triunfos en dos presentaciones oficiales (el anterior ante Huracán como visitante), el Chacho inició su ciclo con pie derecho, pero sin euforia desmedida.

El próximo desafío. último antes del receso por la fecha FIFA, será el domingo 22 a las 17.45 visitando a Estudiantes de Río Cuarto.