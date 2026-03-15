Chacho Coudet volvió al Monumental como DT de River y con victoria, pero fue autocrítico: "Podemos mejorar mucho"

Eduardo Coudet volvió a pisar el césped del Monumental, pero esta vez como director técnico de River y se llevó una victoria ante Sarmiento de Junín, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
Eduardo Coudet volvió a pisar el césped del Monumental, pero esta vez como director técnico de River y se llevó una victoria ante Sarmiento de Junín.
Eduardo Coudet volvió a pisar el césped del Monumental, pero esta vez como director técnico de River y se llevó una victoria ante Sarmiento de Junín, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
Los goles de Driussi y Subiabre sellaron el segundo triunfo seguido del equipo del Chacho que ahora se ubica en la cuarta posición de la Zona B con 17 puntos.
Las dos victorias consecutivas desde la llegada del DT implican una buena dosis de entusiasmo renovado en Núñez, pero si algo caracteriza al Chacho es que no se conforma fácilmente y en la conferencia de prensa fue claro, autocrítico y fiel a su estilo: “Me gustó por la intención de jugar, de intentar sacar limpia la pelota. Creo que fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones, a generación de juego”, arrancó.
El ex DT de Racing y Central, entre otros, valoró el dominio y la propuesta ofensiva, pero mantuvo la línea de exigencia: “Tenemos que seguir trabajando, pero creo que hemos visto muchas cosas buenas y muchas para repetir. En el análisis inmediato podemos mejorar. Hoy nos costó leer el partido”.
"En River tenés que acostumbrarte a jugar contra rivales que se meten atrás. En los últimos 30 metros hay que sacar la diferencia. Vamos pasito a pasito para adelante", resaltó.
Uno de los puntos que más enfatizó fue la conexión con la gente que volvió a colmar las tribunas en este regreso al Monumental tras 22 años de su paso como jugador: “Siento que aún tenemos que interpretar los momentos de la hinchada y del estadio”, confesó.
Coudet también destacó la inteligencia del equipo para manejar el trámite, sobre todo después de la expulsión que sufrió su rival: “Fuimos inteligentes, pero tenemos que seguir mejorando”, resumió.
Con dos triunfos en dos presentaciones oficiales (el anterior ante Huracán como visitante), el Chacho inició su ciclo con pie derecho, pero sin euforia desmedida.
El próximo desafío. último antes del receso por la fecha FIFA, será el domingo 22 a las 17.45 visitando a Estudiantes de Río Cuarto.