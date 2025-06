Las declaraciones de Ricardo Gareca antes de recibir a la Selección argentina

En conferencia de prensa, Gareca reconoció que pese a las bajas la Selección argentina no deja de ser un equipo complicado: “A pesar de las bajas viene la vuelta de Messi, con lo que representa para Argentina. Creo que en cuanto a eso también tiene valores importantes, Scaloni ha apostado a jugadores desde que inició el proceso y tiene nombres que de pronto no los tenían en cuenta los medios. Ese conocimiento que demostró lo viene sosteniendo con incorporaciones y darle minutos a distintos jugadores”.

“Están haciendo un proceso muy maduro y con resultados a la vista. Tenemos que tener mucho cuidado y las bajas importantes que tienen no van a repercutir en el rendimiento de Argentina porque están jugando con un alto nivel y nos lleva a estar muy atentos”, sumó sobre el gran presente de la Albiceleste.

Sobre la forma en la que Chile podría tener chances de seguir con vida en las Eliminatorias, Gareca respondió: “Necesitamos estar concentrados, hacer nuestro juego y hacer un mejor partido. Es lo más importante, enfocarnos en lo nuestro sin dejar de conocer que hay que tener precaución".

"Lo veo complicado si el equipo juega atado. Más allá de la urgencia y la exigencia que podemos tener, es importante soltarnos en el juego, que no va a liberar y fortalecer. Se necesita atacar y defender poniendo lo máximo en el campo de juego”, completó.

Por último, cuando le preguntaron por su futuro como DT de Chile no dudó: “Si no me va bien en estas dos fechas y matemáticamente no tenemos posibilidades, los dirigentes pueden tomar la decisión que quieran y van a estar en su derecho. Si me respaldan voy a cumplir mi contrato, eso se verá”.

Los partidos de Chile en la fecha FIFA de junio