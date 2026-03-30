Boca recibió una pésima noticia para su debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica

Boca debutará el martes 7 de abril en la Copa Libertadores 2026 frente a Universidad Católica. Lo malo es que el equipo de la Ribera no podrá llevar público visitante por una decisión de las autoridades de seguridad del país trasandino.
Boca recibió una mala noticia para su debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica. El Xeneize visitará al equipo chileno el martes 7 de abril
Boca debutará el martes 7 de abril en la Copa Libertadores 2026 frente a Universidad Católica. Lo malo es que el equipo de la Ribera no podrá llevar público visitante por una decisión de las autoridades de seguridad del país trasandino.
El encuentro que significará el estreno de Boca corresponde a la primera fecha del Grupo D del certamen sudamericano, donde también están encasillados Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.
"El partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento", dijo el club en sus redes sociales tras sacar un comunicado oficial.
La dirigencia de Universidad Católica confirmó la decisión que tras recibir la notificación de la Delegación Presidencial Metropolitana. La resolución apunta a garantizar la seguridad tanto de los asistentes locales como de los entornos del estadio. El club chileno precisó que, pese a intentar un acuerdo con Boca Juniors para permitir la presencia de hinchas visitantes en condiciones controladas, las propuestas no lograron presentarse a tiempo ante las autoridades correspondientes.
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, calificó el evento como de "alto riesgo" por la cantidad de público y la logística del barrio y pidió que se juegue sin visitantes.
La funcionaria dijo que "tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle".
Por este motivo, el gobierno local solicitó declarar el encuentro de alto riesgo y prohibir el acceso de hinchas visitantes, una decisión que fue comunicada tanto a la Conmebol como a los clubes involucrados.