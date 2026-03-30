Boca recibió una pésima noticia para su debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica

La dirigencia de Universidad Católica confirmó la decisión que tras recibir la notificación de la Delegación Presidencial Metropolitana. La resolución apunta a garantizar la seguridad tanto de los asistentes locales como de los entornos del estadio. El club chileno precisó que, pese a intentar un acuerdo con Boca Juniors para permitir la presencia de hinchas visitantes en condiciones controladas, las propuestas no lograron presentarse a tiempo ante las autoridades correspondientes.

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La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, calificó el evento como de "alto riesgo" por la cantidad de público y la logística del barrio y pidió que se juegue sin visitantes.

La funcionaria dijo que "tenemos un partido de alta convocatoria y nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado y está el tema de los estacionamientos en la calle".

Por este motivo, el gobierno local solicitó declarar el encuentro de alto riesgo y prohibir el acceso de hinchas visitantes, una decisión que fue comunicada tanto a la Conmebol como a los clubes involucrados.