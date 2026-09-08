Boca le gana a San Pablo en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca, que cuenta con su capitán Leandro Paredes de titular luego de sufrir una molestia muscular (no estuvo ante Gimnasia y Esgrima, en el partido de la octava fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie), comenzó el partido tratando de manejar la pelota, pero su rival lo incomodaba.

Boca, que cuenta con su capitán Leandro Paredes de titular luego de sufrir una molestia muscular (no estuvo ante Gimnasia y Esgrima, en el partido de la octava fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie), comenzó el partido tratando de manejar la pelota, pero su rival lo incomodaba.

A los 17' minutos del primer tiempo Montero sacó al córner un cabezazo de Luciano. Se salvaba Boca.

A los 30' el ex Boca Jonathan Calleri remataba desviado ante Montero.

Lautaro Blanco se escapaba por la izquierda y remataba alto.

Un cabezazo de Di Lollo a los 4 minutos del complemento se iba por arriba del travesaño. Avisaba el equipo que diirge Rodolfo Arruabarrena.

A los seis minutos vino el centro desde la izquierda de Blanco, Merentiel le pegó a la pelota, al rechazó Rafael, el delantero tomó el rebote y puso el 1-0.

Llegaba la media vuelta de Domingos Duarte y la atajaba Montero abajo.

Lo que viene para Boca

Tras medirse con el equipo brasileño, el Xeneize recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 11 de septiembre a las 21.30, por la novena fecha del Torneo Clausura.