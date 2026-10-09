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Torneo Clausura

Boca empató con Instituto en Córdoba y no pudo alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima de tabla Anual

Boca igualó con Instituto de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes ste viernes por la 12ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca empató con Instituto en Córdoba.

Boca empató con Instituto en Córdoba.

Boca empató 2 a 2 con Instituto de Córdoba en un partidazo que se jugó este viernes, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 12ma fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize no pudo alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima de la tabla Anual.

El Azul del Parque, que tiene un partido menos que Boca y debe visitar a Rosario Central el próximo domingo a las 17, tiene 52 unidades y el Auriazul está a un punto.

Boca no pudo con La Gloria.

Boca no pudo con La Gloria.

El defensor Fernando Alarcón abrió la cuenta para el local a los 14 minutos del primer tiempo y a los 23' Enner Valencia lo empató para el Aurizul. A los 2 minutos del complemento Jonatan Galván puso el 2-1 para La Gloria y a los 10' Miguel Merentiel marcó el 2-2.

Boca, que arrastra un invicto de 17 partidos, tiene 21 puntos y está a cinco del líder de la Zona A, Instituto.

A los 7 minutos Cerato se fue solo por la derecha, remató al arco y Montero la sacó al córner tras una buena atajada.

Pero a los 14 minutos llegó la apertura del marcador para La Gloria. Vino el tiro libre de Sosa, la defensa xeneize no la pudo rechazar, Alarcón tomó el rebote y marcó el primero para el equipo dirigido por el Traductor Fores (el ex técnico de Godoy Cruz).

A los 23' Valencia lo empató para los orientados por el Vasco Arruabarrena. Ledesma saltó para embolsar una pelota adentro del área, fue molestado por los propios jugadores cordobeses, cayó, quisieron rechazar el balón, que le pegó al ecuatoriano y puso el 1 a 1.

A los 2' Galván puso el segundo para el dueño de casa. Tomó un rebote adentro del área a la salida de un córner desde la derecha.

A los 10' se fue por la izquierda Blanco, le dio un pase preciso a Merentiel, quien definió muy bien y estampó el 2 a 2.

Se lesionaba el ingresado Leandro Paredes y se preocupaba Arruabarrena.

Boca empató con Instituto en Córdoba.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Instituto, el Xeneize recibirá a Vasco Da Gama de Brasil este martes a las 2130, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana.

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