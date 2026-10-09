Boca empató con Instituto en Córdoba y no pudo alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima de tabla Anual

Boca, que arrastra un invicto de 17 partidos, tiene 21 puntos y está a cinco del líder de la Zona A, Instituto.

A los 7 minutos Cerato se fue solo por la derecha, remató al arco y Montero la sacó al córner tras una buena atajada.

Pero a los 14 minutos llegó la apertura del marcador para La Gloria. Vino el tiro libre de Sosa, la defensa xeneize no la pudo rechazar, Alarcón tomó el rebote y marcó el primero para el equipo dirigido por el Traductor Fores (el ex técnico de Godoy Cruz).

A los 23' Valencia lo empató para los orientados por el Vasco Arruabarrena. Ledesma saltó para embolsar una pelota adentro del área, fue molestado por los propios jugadores cordobeses, cayó, quisieron rechazar el balón, que le pegó al ecuatoriano y puso el 1 a 1.

A los 2' Galván puso el segundo para el dueño de casa. Tomó un rebote adentro del área a la salida de un córner desde la derecha.

A los 10' se fue por la izquierda Blanco, le dio un pase preciso a Merentiel, quien definió muy bien y estampó el 2 a 2.

Se lesionaba el ingresado Leandro Paredes y se preocupaba Arruabarrena.

Boca empató con Instituto en Córdoba.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Instituto, el Xeneize recibirá a Vasco Da Gama de Brasil este martes a las 2130, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana.