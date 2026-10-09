El seleccionado masculino de la Asociación Mendocina de Balonmano -Amebal- perdió la final contra sus pares de la Femebal (Federación Metropolitana) en la definición del Campeonato Argentino de Handball Juvenil A, disputado esta semana en la sureña ciudad de General Alvear.
El seleccionado masculino de Amebal logró el subcampeonato en el Argentino de Handball Juvenil A
El equipo mendocino masculino de la Amebal cayó en la final frente a sus pares de Federación Metropolitana, que también festejó en femenino en General Alvear
Además del Campeonato Argentino en la categoría A, también se disputó en simultáneo la competencia nacional de la categoría B, donde fueron campeones Asambal y Neuquén, en masculino y femenino respectivamente, logrando además el ascenso a la A.
Amebal finalista masculino en el Argentino de Handball juvenil A
En el estadio Deportistas Alvearenses los metropolitanos superaron a la selección masculina de Mendoza por 35 a 19 (primer tiempo 20-9) en la final. Nicolás La Delfa anotó 10 goles para los ganadores, mientras Fabricio Lentini hizo 5 para los mendocinos.
Los 19 goles de Amebal estuvieron así repartidos: Lentini 5, Gonzalo Romano 4, Santiago Flores 3, Agustín López 2, Felipe Sancho 2, Santiago Araya 1, Martín Silva 1, Jorge Iribarren 1, y no convirtieron: Leandro Gamboa, Luciano Leschneske, Gino Campanella, Adriel Guidolín, Renzo Díaz, Nicolás García, Adriano Ferreyra y Bautista Candiano. El DT fue Federico De Cara, secundado por Andrés Castro y Adrián Rodríguez.
El tercer puesto fue para San Luis que venció a Atlántica 25 a 19. El quinto fue Neuquén que superó a Chubut (6°) por 37 a 31 y Córdoba (7°) venció a la Asociación Sanrafaelina (8°) 30 a 23. Córdoba y los sanrafaelinos descendieron y jugarán el Argentino de Handball B en 2027.
Amebal 3ª en la rama femenina y campeona Femebal
En femenino las chicas de Metropolitana vencieron en la final del Argentino A a Córdoba 28 a 21 para consagrarse campeonas. Luego se ubicaron: 2° Córdoba, 3° Amebal, 4° San Luis, 5° Asociación Sanrafaelina, y 6° Chubut. No hubo descensos.
El Argentino de Handball juvenil B
También se disputó en General Alvear el Argentino B de selecciones juveniles. En femenino fue campeón Neuquén y en segundo lugar terminó Rosario y ambos ascendieron al Argentino A para el 2027. Luego se ubicaron Chaco, Asambal (Noroeste de Bs.As.) y Santa Cruz.
En masculino fue campeón Asambal (Noroeste de Bs.As.) y segundo Rosario y ambos ascendieron a la categoría A para el año próximo. Luego se ubicaron Lagos del Sur (Bariloche), Bahía Blanca, Santa Cruz, Chaco y La Pampa.
Fuente: Prensa Amebal
En pocas palabras
- Amebal, subcampeón: El seleccionado masculino de Mendoza Amebal cayó en la final del Campeonato Argentino de Handball Juvenil A frente a Femebal.
- Campeonato y ascensos: La competencia se disputó en General Alvear, donde también se definió el Argentino B con campeones y ascensos.
- Amebal femenino: El equipo mendocino femenino de Amebal finalizó en el tercer puesto del torneo.