El seleccionado masculino de Amebal logró el subcampeonato en el Argentino de Handball Juvenil A

Los 19 goles de Amebal estuvieron así repartidos: Lentini 5, Gonzalo Romano 4, Santiago Flores 3, Agustín López 2, Felipe Sancho 2, Santiago Araya 1, Martín Silva 1, Jorge Iribarren 1, y no convirtieron: Leandro Gamboa, Luciano Leschneske, Gino Campanella, Adriel Guidolín, Renzo Díaz, Nicolás García, Adriano Ferreyra y Bautista Candiano. El DT fue Federico De Cara, secundado por Andrés Castro y Adrián Rodríguez.

El mendocino Fabricio Lentini (izq.) y Nicolás La Delfa fueron goleadores de la final, con 5 y 10 goles, respectivamente.

El tercer puesto fue para San Luis que venció a Atlántica 25 a 19. El quinto fue Neuquén que superó a Chubut (6°) por 37 a 31 y Córdoba (7°) venció a la Asociación Sanrafaelina (8°) 30 a 23. Córdoba y los sanrafaelinos descendieron y jugarán el Argentino de Handball B en 2027.

La selección de Femebal -Metropolitana- también logró el campeonato en el Argentino de Handball juvenil A jugado en General Alvear.

Amebal 3ª en la rama femenina y campeona Femebal

En femenino las chicas de Metropolitana vencieron en la final del Argentino A a Córdoba 28 a 21 para consagrarse campeonas. Luego se ubicaron: 2° Córdoba, 3° Amebal, 4° San Luis, 5° Asociación Sanrafaelina, y 6° Chubut. No hubo descensos.

El Argentino de Handball juvenil B

También se disputó en General Alvear el Argentino B de selecciones juveniles. En femenino fue campeón Neuquén y en segundo lugar terminó Rosario y ambos ascendieron al Argentino A para el 2027. Luego se ubicaron Chaco, Asambal (Noroeste de Bs.As.) y Santa Cruz.

En masculino fue campeón Asambal (Noroeste de Bs.As.) y segundo Rosario y ambos ascendieron a la categoría A para el año próximo. Luego se ubicaron Lagos del Sur (Bariloche), Bahía Blanca, Santa Cruz, Chaco y La Pampa.

Fuente: Prensa Amebal