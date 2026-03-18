Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich, a cuartos de final de la Champions League

Embed - GOLAZO DE JULIÁN QUE MARCÓ LA DIFERENCIA Y EL ATLETI AVANZÓ | Spurs 3-2 Atl. Madrid | RESUMEN

Los catalanes resolvieron la eliminatoria frente al Newcastle con un contundente 7 a 2 (8 a 3 el global) con goles del brasileño Raphinha (2), Marc Bernal, Lamine Yamal (de penal), Fermín López y el polaco Robert Lewandowski (2). El sueco Anthony Elanga hizo los dos goles del equipo inglés.

Embed - SHOW HISTÓRICO: GOL DE LAMINE, DOBLETE DE LEWAN Y PASE A CUARTOS | Barcelona 7-2 Newcastle | RESUMEN

Liverpool y Bayern Múnich siguen en la Champions League

Liverpool, con Alexis Mac Allister, se tomó revancha de su derrota en la ida en Estambul (1-0) y pasó de ronda goleando por 4 a 0 al Galatasaray con goles del húngaro Dominik Szoboszlai, el francés Hugo Ekitike, el neerlandés Ryan Gravenberch y el egipcio Mohamed Salah.

Embed - LOS REDS DIERON VUELTA LA SERIE CON GOLEADA Y ESTÁN EN CUARTOS | Liverpool 4-0 Galatasaray | RESUMEN

El otro clasificado de la jornada fue el Bayern Múnich tras golear 4 a 1 al Atalanta y completar un marcador global de 10 a 2 en la eliminatoria.

El inglés Harry Kane (2, uno de penal), Lennart Karl y el colombiano Luis Díaz convirtieron los tantos del conjunto bávaro. El serbio Lazar Samardzic descontó sobre el final para los italianos.

Embed - LUCHO LA PICÓ, ASISTIÓ Y EL BAYERN CERRÓ LA SERIE CON UN 10 A 2 | Bayern M. 4-1 Atalanta | RESUMEN

Los cuartos de final de Champions League 2026

París Saint-Germain vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Arsenal vs. Sporting Lisboa

Se jugarán los días 6 y 7 y 13 y 14 de abril.