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Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich, a cuartos de final de la Champions League

Julián Álvarez marcó un golazo, y pese a la derrota ante el Tottenham, el Atlético de Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League.

Por UNO
Julián marcó para el Aleti.

Julián marcó para el Aleti.

Julián Álvarez marcó un golazo, y pese a la derrota 3 a 2 ante el Tottenham, el Atlético de Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League.

El 5 a 2 de la ida en Madrid fue decisivo para que el equipo del Cholo Simeone pase de ronda aún empatando en Londres donde el eslovaco Dávid Hancko hizo el segundo del Aleti, y el francés Randal Kolo Muani y el neerlandés Xavi Simons (2, uno de penal) marcaron para el dueño de casa que tuvo como titular al Cuti Romero.

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Nahuel Molina y Giuliano Simeone fueron titulares en el conjunto Colchonero cuyo próximo rival será nada menos que el Barcelona.

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Los catalanes resolvieron la eliminatoria frente al Newcastle con un contundente 7 a 2 (8 a 3 el global) con goles del brasileño Raphinha (2), Marc Bernal, Lamine Yamal (de penal), Fermín López y el polaco Robert Lewandowski (2). El sueco Anthony Elanga hizo los dos goles del equipo inglés.

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Liverpool y Bayern Múnich siguen en la Champions League

Liverpool, con Alexis Mac Allister, se tomó revancha de su derrota en la ida en Estambul (1-0) y pasó de ronda goleando por 4 a 0 al Galatasaray con goles del húngaro Dominik Szoboszlai, el francés Hugo Ekitike, el neerlandés Ryan Gravenberch y el egipcio Mohamed Salah.

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El otro clasificado de la jornada fue el Bayern Múnich tras golear 4 a 1 al Atalanta y completar un marcador global de 10 a 2 en la eliminatoria.

El inglés Harry Kane (2, uno de penal), Lennart Karl y el colombiano Luis Díaz convirtieron los tantos del conjunto bávaro. El serbio Lazar Samardzic descontó sobre el final para los italianos.

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Los cuartos de final de Champions League 2026

  • París Saint-Germain vs. Liverpool
  • Real Madrid vs. Bayern Múnich
  • Barcelona vs. Atlético de Madrid
  • Arsenal vs. Sporting Lisboa

Se jugarán los días 6 y 7 y 13 y 14 de abril.

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