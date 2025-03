Atlético Club San Martín se ilusiona con la llegada del paraguayo Felipe Rivarola de cara al Federal A

"Con este grupo que tenemos tengo confianza que vamos a lograr grandes objetivos", agregó el guaraní.

"La meta que me he propuesto es poder triunfar en San Martín, esperemos poder convertir muchos goles. Mi compatriota Alex Arce e hizo una gran carrera en Independiente Rivadavia acá en Mendoza", contó Felipe Rivarola.

Su opinión sobre el entrenador Mauricio Elena

Con respecto al entrenador Mauricio Elena, opinó: "El profe es un buen entrenador, le da mucha herramienta al jugador, tiene mucho recorrido en el exterior. El plantel está captando la identidad que pretende el entrenador y estamos con mucha expectativas y con ganas que arranque el torneo".