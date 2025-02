Mauricio Elena recorrió el mundo y ahora dirige al Atlético Club San Martín en el Federal A

"La disciplina y la conducta son los bastiones que a mí me mueven cuando lidero un proyecto. Tuve otras posibilidades para dirigir a equipos de la Primera Nacional y elegí San Martín donde me siento muy cómodo", aseguró Mauricio Elena. "La disciplina y la conducta son los bastiones que a mí me mueven cuando lidero un proyecto. Tuve otras posibilidades para dirigir a equipos de la Primera Nacional y elegí San Martín donde me siento muy cómodo", aseguró Mauricio Elena.

Los objetivos que tiene en el Atlético San Martín

Mauricio Elena contó sobre las metas que tiene como entrenador y afirmó: "El objetivo es llevarlo lo más arriba posible. San Martín es un equipo grande, es un club histórico que ha estado en categorías superiores, es un gigante que hoy está dormido, lo tenemos que levantar, todo lo que necesitamos deportivamente lo tenemos, hoy se desayuna y se almuerza en el club, es algo muy importante".

"Se han incorporado muchos jugadores, se estás armando un equipo competitivo para jugar el torneo Federal A, que será muy exigente. El Federal A está más cerca de la Primera Nacional y a los futbolistas no les importa bajar una categoría para seguir jugando al fútbol", contó.

Su recorrido en el exterior

Mauricio Elena, que se desempeñaba como volante central, contó lo que aprendió en su recorrido por el exterior. "La verdad que he tenido muchas enseñanzas de los jugadores , me tocó compartir el cuerpo técnico con Juan Esnaider. Nos tocó trabajar en Zaragoza, en Córdoba y Getafe de España. De él aprendí muchas cosas referidas a lo que es el liderazgo. Dirigir en España es enfrentar a equipos del primer mundo", dijo.

Mauricio Elena-Guardiola Mauricio Elena con el entrenador Pep Guardiola del City

"Me tocó estar con Diego Alonso en Rayados de Monterrey en unos de los mejores equipos de México", contó.

En su etapa en Rayados, Elena tuvo la chance de encontrarse con el DT Pep Guardiola, con el que compartió una charla e intercambió conceptos luego de haber presenciado un entrenamiento."Es un entrenador que tiene mucha simpleza con conceptos muy claros", reconoció Mauricio Elena.