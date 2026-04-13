Atento Independiente Rivadavia: la mala noticia para Fluminense antes del partido por Copa Libertadores

La semana arranca llena de emociones para Independiente Rivadavia que tendrá una parada internacional ante Fluminense, por la segunda jornada de la Copa Libertadores, el próximo miércoles en el Maracaná.
Independiente Rivadavia se medirá ante Fluminense el próximo miércoles en el Maracaná por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores
La semana arranca llena de emociones para Independiente Rivadavia que tendrá una parada internacional ante Fluminense, por la segunda jornada de la Copa Libertadores, el próximo miércoles en el Maracaná.
En la antesala de ese duelo, el destino le hizo un guiño a Independiente Rivadavia a causa de una mala pasada que le tocó vivir a su rival de la segunda fecha de Copa Libertadores, apenas unos días antes del cotejo en Río de Janeiro.
El Flu no llega de la mejor manera al cruce ante la Lepra. Por la fecha 11 del Brasileirao, el equipo de Luis Zubeldía cayó este domingo en el clásico ante Flamengo por 2 a 1 en lo que fue el último baile antes de saltar al césped del Maracaná el próximo miércoles. Pedro tuvo una tardenoche magistral y metió un doblete para el Flamengo del que Fluminense no pudo reponerse pese al descuento de Savarino.
La derrota ante Flamengo no fue todo. A los 5 minutos de comenzado el partido ante el Mengao, el Fluminense recibió la mala noticia de la lesión del argentino Luciano Acosta. Un cruce con Leo Ortiz hizo que el 10 del Flu cayera de mala manera al césped y trabara su rodilla izquierda. Por este motivo, el argentino -carta frecuente en el equipo de Zubeldía- debió ser reemplazado, dejando el campo de juego en camilla y con hielo en la zona.
En el repaso de los últimos partidos de Fluminense, hace tres partidos que no gana. A la derrota ante el Flamengo se le suman dos empates consecutivos ante Deportivo La Guaira por la fecha 1 de la Copa Libertadores, y ante Coritiba, por la instancia 10 del Brasileirao.
Con este panorama, Fluminense hará de local el miércoles en el Maracaná ante Independiente Rivadavia. Un Azul del Parque que llega laureado por ser puntero de su zona en el Torneo Apertura, líder en la Tabla Anual y primero de su grupo en Copa Libertadores. Además, viaja con el boleto a octavos de final del torneo local luego de vencer a Argentinos Juniors por 3 a 1 en el Gargantini.