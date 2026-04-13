Atento Independiente Rivadavia: la mala noticia para Fluminense antes del partido por Copa Libertadores

La derrota ante Flamengo no fue todo. A los 5 minutos de comenzado el partido ante el Mengao, el Fluminense recibió la mala noticia de la lesión del argentino Luciano Acosta. Un cruce con Leo Ortiz hizo que el 10 del Flu cayera de mala manera al césped y trabara su rodilla izquierda. Por este motivo, el argentino -carta frecuente en el equipo de Zubeldía- debió ser reemplazado, dejando el campo de juego en camilla y con hielo en la zona.

flu fla Fluminense cayó ante Flamengo en el clásico por el Brasileirao y llega con derrota al partido ante Independiente Rivadavia por Libertadores.

En el repaso de los últimos partidos de Fluminense, hace tres partidos que no gana. A la derrota ante el Flamengo se le suman dos empates consecutivos ante Deportivo La Guaira por la fecha 1 de la Copa Libertadores, y ante Coritiba, por la instancia 10 del Brasileirao.

Con este panorama, Fluminense hará de local el miércoles en el Maracaná ante Independiente Rivadavia. Un Azul del Parque que llega laureado por ser puntero de su zona en el Torneo Apertura, líder en la Tabla Anual y primero de su grupo en Copa Libertadores. Además, viaja con el boleto a octavos de final del torneo local luego de vencer a Argentinos Juniors por 3 a 1 en el Gargantini.