Argelia desafió a la Selección argentina tras su inicio perfecto en la Copa Africana

La Selección argentina compartirá grupo en el Mundial con Argelia y el conjunto africano ya comenzó a vivir la previa

Emanuel Trilla Donoso
Los rivales de la Selección argentina en el Mundial vienen motivados.

La Selección argentina compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania en la Copa Mundial de Fútbol 2026, pero por mientras se está disputando la Copa África donde el equipo africano clasificó primera a los octavos de final y se perfila como candidata a quedarse con el título.

En el debut goleó a Sudán 3 a 0, luego venció 1 a 0 a Burkina Faso y a Guinea Ecuatorial le ganó 3 a 1; por lo que vienen afilados y, además, confiados en jugar contra los dirigidos por Lionel Scaloni.

Los argelinos están motivados a jugar contra la Selección argentina.

Los argelinos están motivados a jugar contra la Selección argentina.

El rival de la Selección argentina está haciendo un gran torneo

Argelia se transformó en uno de los dos equipos que mantienen puntaje perfecto en la primera instancia de la Copa Africana (el otro conjunto que logró quedarse con los nueve puntos fue Nigeria, quien derrotó a Tanzania por 2 a 1, a Túnez por 3 a 2 y a Uganda por 3 a 1).

Ahora deberá enfrentar por los octavos de final a la República Democrática del Congo el martes 6 de enero a partir de las 13 (horario de Argentina) en el Estadio Moulay El Assan de la ciudad de Rabat, Marruecos.

En el país del conjunto blanco la alegría y las expectativas son muy altas ya que confían en pasar de ronda, además se sienten seguros de hacer un buen papel en el Mundial 2026 al punto que hasta se atreven a desafiar a la Selección argentina.

Fue así que al conocerse que clasificaban en el primer puesto desde el medio argelino llamado Algeriactufoot escribieron una publicación que tuvo como destino a los miembros de la Scaloneta.

Argelia desafió a la Selección argentina tras su inicio perfecto en la Copa Africana

Es que luego de vencer a Uganda por 3 a 1 el medio de comunicación publicó: "Argelia es el único país del Magreb que ha ganado todos sus partidos de la Copa Africana de Naciones". Y luego decidieron agregar un mensaje para la Selección argentina que sorprendió a todos teniendo en cuenta que falta mucho para el partido del Mundial mientras que Argelia tiene que continuar disputando la Copa de África.

"Esperamos por Argentina", manifestaron haciendo hincapié en el partido programado para el 16 de junio de 2026 a las 10, encuentro que marca el debut de ambas selecciones.

Malí, Senegal, Camerún y Marruecos ya clasificaron a los cuartos de final de la Copa Africana, mientras que el resto de las llaves están así: Egipto vs. Benín; Costa de Marfil vs. Burkina Faso; Argelia vs. República Demócratica del Congo; Nigeria vs. Mozambique.

