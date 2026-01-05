Ahora deberá enfrentar por los octavos de final a la República Democrática del Congo el martes 6 de enero a partir de las 13 (horario de Argentina) en el Estadio Moulay El Assan de la ciudad de Rabat, Marruecos.

En el país del conjunto blanco la alegría y las expectativas son muy altas ya que confían en pasar de ronda, además se sienten seguros de hacer un buen papel en el Mundial 2026 al punto que hasta se atreven a desafiar a la Selección argentina.

Fue así que al conocerse que clasificaban en el primer puesto desde el medio argelino llamado Algeriactufoot escribieron una publicación que tuvo como destino a los miembros de la Scaloneta.

Argelia desafió a la Selección argentina tras su inicio perfecto en la Copa Africana

Es que luego de vencer a Uganda por 3 a 1 el medio de comunicación publicó: "Argelia es el único país del Magreb que ha ganado todos sus partidos de la Copa Africana de Naciones". Y luego decidieron agregar un mensaje para la Selección argentina que sorprendió a todos teniendo en cuenta que falta mucho para el partido del Mundial mientras que Argelia tiene que continuar disputando la Copa de África.

"Esperamos por Argentina", manifestaron haciendo hincapié en el partido programado para el 16 de junio de 2026 a las 10, encuentro que marca el debut de ambas selecciones.

L'ALGÉRIE EST LE SEUL PAYS MAGHRÉBIN À AVOIR GAGNÉ TOUS SES MATCHS DE CAN !



Ramenez-nous l’Argentine pic.twitter.com/FgDoUmht5S — (@algeriactufoot) January 3, 2026

Malí, Senegal, Camerún y Marruecos ya clasificaron a los cuartos de final de la Copa Africana, mientras que el resto de las llaves están así: Egipto vs. Benín; Costa de Marfil vs. Burkina Faso; Argelia vs. República Demócratica del Congo; Nigeria vs. Mozambique.