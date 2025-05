Alfredo Berti destacó la entrega de los jugadores de Independiente Rivadavia para sacar el buen resultado

Respecto a la buena energía que hay entre plantel. cuerpo técnico y dirigentes, que se traduce en buenos resultados, berti explicó: "Hay una ventaja, es que los dirigentes me conocen a mi, yo conozco a los dirigentes, es todo más aliviado para la mirada de un futbolista y que pueda desarrollar su juego", dijo el entrenador santafesino de Independiente Rivadavia tras el éxito sobre Defensa y Justicia.

Embed - Alfredo Berti DT de la Lepra (Parte 2)

Para que estos chicos se puedan desarrollar bien todo tiene que estar en armonía, y es lo que intentamos hacer en este club. Que en un partido que jueguen mal, no significa que luego no lo van a tener en cuenta. El futbolista aprende de sus propios errores y por eso el proceso lleva más tiempo que lo normal", agregó.

Embed - Alfred Berti DT de la Lepra (Parte 1)

"En este club me permito darle más tranquilidad a los futbolistas, darles herramientas, contenerlos, que tengan tranquilidad, y si están en el banco (de suplentes) no es porque el entrenador no los quiere, todo lo contrario, es porque lo protege y trata de encontrale el lugar donde uno cree que están preparados para entrar", destacó Alfredo Berti.