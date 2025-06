Los objetivos que tiene en el Deportivo Maipú

Alexis Matteo contó las metas que se ha propuesto y manifestó: "Hemos llegado a una institución que ha sumado una buena cantidad de puntos, con una primera parte del torneo que fue interesante. El desafío que tenemos es sostenerlo y mejorarlo. Tenemos muy pocos días para el partido con San Miguel, pero ya vamos a tener el tiempo necesario para tratar de algunas cosas que sean diferentes y poder incorporarlas, queremos sostener el buen juego".

Deportivo Maipu..jpg Deportivo Maipú se prepara para jugar este domingo desde las 15.30 ante San Miguel Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Me han tratado muy bien en estos primeros días. Me siento muy agradecido por esta posibilidad que me dan de dirigir al Deportivo Maipú y vamos a dar lo mejor por el club", aseguró Alexis Matteo.

El mensaje para los hinchas del Deportivo Maipú

Alexis Matteo le dejó un mensaje a los simpatizantes del Deportivo Maipú. "A los simpatizantes le decimos que llegó gente trabajadora a ocupar el cargo de entrenador. Tenemos la obligación de sostener lo bueno que hemos hecho en esta primera parte con Juan Manuel Sara, todo cambio lleva un tiempo de adaptación".