Agustín Auzmendi y un cierre de semestre espectacular en Godoy Cruz: "Trabajé mucho para estar en este momento"

“Conseguimos un objetivo muy importante que, si a principios de semestre nos decían que íbamos a terminar así, lo firmábamos todos”, celebró Agustín Auzmendi, autor de uno de los goles del empate ante el elenco peruano, tras la clasificación.

auzmendi 2.jpeg Agustín Auzmendi marcó uno de los goles de Godoy Cruz en el cierre de grupos de Sudamericana ante Grau en el Malvinas. Foto: Axel Lloret/UNO.

“Sabíamos que teníamos que ganar en casa, conseguir los tres puntos y no se nos dio. Ahora hay que seguir trabajando por el objetivo que conseguimos y que costó mucho”, agregó el Pistolero y manifestó: “No jugamos el mejor partido del semestre. No salieron las cosas y eso puede pasar. No salió lo que planteamos, lo que queríamos hacer”.