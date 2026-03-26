Agenda deportiva del día: Colapinto, Cerúndolo y el Bolivia en el Repechaje para el Mundial 2026

Son tres días a pura Fórmula 1 donde Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Desde Alpine están expectantes ya que consideran que es el momento de dar el salto de calidad aprovechando el buen momento de sus pilotos y la mala situación de gran parte de las escuderías que aún no logran hacer pie con el nuevo formato.

Las primeras prácticas libres se realizarán a partir de las 23.30 hasta las 00.30; sin embargo, si te quedas con gusto a poco, las prácticas libres 2 comenzarán a las 3 de la mañana y se extenderán hasta las 4.

Las competencias de Colapinto se pueden ver por TV en Fox Sports, y en streaming por Disney+, Flow, Telecentro Play, DGO y F1 TV.

Francisco Cerúndolo Francisco Cerúndolo tiene una parada difícil en Miami.

Francisco Cerúndolo busca las semifinales del Miami Open

El tenista argentino (19) tendrá una cita complicada cuando enfrente al alemán Alexander Zverev (4) en los cuartos de final del Miami Open 2026. El historial está parejo: se han enfrentado en seis oportunidades con tres victorias para cada uno; no obstante, el teutón ganó los últimos tres enfrentamientos.

En caso que Francisco Cerúndolo gane deberá jugar en semifinales contra el italiano Jannik Sinner (2) o frente al estadounidense Frances Tiafoe (20), sumará 400 puntos y recibirá 340.190 dólares en premios.

El partido entre Cerúndolo y Zverev comenzará a las 20 y se puede ver en vivo por ESPN y en Disney Plus.

futbol-seleccion argentina-bolivia-01 (1).jpg La Selección de Bolivia persigue una ilusión.

La Selección de Bolivia busca su boleto al Mundial 2026

La última vez que Bolivia disputó un Mundial fue en Estados Unidos 1994, desde entonces no logró volver a clasificar a la cita máxima del fútbol. Hoy tiene por delante una oportunidad única luego de quedar en la séptima posición en las Eliminatorias Conmebol, en una fecha marcada por los partidos correspondientes al Repechaje.

El conjunto sudamericano jugará contra Surinam a partir de las 19, en Monterrey. El partido se puede ver por D Sports o de manera online a través de DGO, el servicio de streaming que ofrece la señal y que requiere de suscripción previa.

En caso de resultar victoriosa, la Selección de Bolivia jugará el próximo martes 31 de marzo frente a Irak, en el mismo escenario. Si gana ambos partidos tendrá en su haber el boleto para el Mundial donde integrará el Grupo I, donde lo esperan Francia, Senegal y Noruega.

Mundial 2026 Las selecciones nacionales se preparan para disputar el Mundial.

Dos amistosos en la previa del Mundial

Mientras que la Selección argentina jugará contra Mauritania (115 en el ranking FIFA) el viernes a partir de las 20.15; Brasil (5) jugará contra Francia (3) a partir de las 17. El encuentro se realizará en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, y se puede ver por Disney+.

Además, en el otro partido amistoso previo al Mundial, Colombia (13) jugará con Croacia (11) desde las 20.30 en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos, y se puede ver en la aplicación Caracol TV y en RCN.