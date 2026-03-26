¿Por qué los nativos americanos usan pelo largo y trenzas?

Las trenzas, por ejemplo, suelen representar la unidad: la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu en un solo haz de fuerza. En muchas tribus, tres mechones trenzados simbolizan el pasado, el presente y el futuro, recordándole al portador su lugar en la línea del tiempo de su pueblo.

El cabello y su significado como símbolo de memoria y resistencia

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, los niños indígenas en Estados Unidos y Canadá fueron llevados a internados donde, como primer acto de humillación, se les cortaba el cabello por la fuerza. Este acto buscaba despojarlos de su cultura y "civilizarlos".

Es por ello que en la actualidad muchos nativos americanos optan por dejarse crecer el cabello y lucirlo con orgullo es un acto de resistencia política y cultural.

Embed - I’m Fine Podcast on Instagram: "Mo Brings Plenty, is dedicated to authentic Indigenous representation and the preservation of Native traditions. He is an actor, a cultural advisor, and advocate but most of all he is a proud Lakota. In this episode he shares the sacred symbolism behind his braids: “It takes three strands to make a braid - one for the higher power, one for the earth, and one for the spirit. All three are brought together as one.” Discover the honour and meaning behind this sacred practice, and what it can teach us about connection to ourselves, to others, and to something greater. A new episode of I’m Fine - out Wednesday." View this post on Instagram

¿Qué significa un corte de cabello para un nativo americano?

Para un nativo americano, cortarse el cabello de manera voluntaria es una decisión de enorme peso emocional. Generalmente, esto ocurre solo durante periodos de duelo profundo.

Por ejemplo, cuando muere un ser querido, el corte de cabello simboliza el desprendimiento de una parte de uno mismo y el inicio de una nueva etapa de vida tras la pérdida. Los mechones cortados suelen ser quemados o enterrados con respeto, pues se cree que contienen la energía y las memorias de quien los portó.

En la serie "Yellowstone" hay una escena donde el personaje de Mónica llora la muerte de su hijo y mientras hace su duelo se corta su cabello. Es una de las escenas más emotivas de la serie.