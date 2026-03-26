Para los pueblos originarios de América, el cabello no es un accesorio de moda, sino una extensión del sistema nervioso y un puente con la espiritualidad. Cortarlo ha sido, históricamente, un acto de duelo o de opresión.
¿Por qué los nativos americanos usan pelo largo y trenzas?
El actor Mo Brings Plenty (reconocido por su trabajo en producciones como "Yellowstone" o "The American West") aseguró en una entrevista con Indigenous House que el pelo largo rinde homenaje a las mujeres, quienes son las únicas que pueden dar a la luz, y ese acto es sagrado para los nativos americanos.
Desde una perspectiva espiritual, muchas naciones nativas americanas creen que el cabello actúa como una "antena" que ayuda al individuo a percibir el entorno y a conectarse con las energías del cosmos. Por ejemplo, para las tradiciones de pueblos como los Lakota, Navajo o Cheyenne, el cabello largo proporciona una mayor intuición y una conexión más profunda con los ancestros.
Las trenzas, por ejemplo, suelen representar la unidad: la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu en un solo haz de fuerza. En muchas tribus, tres mechones trenzados simbolizan el pasado, el presente y el futuro, recordándole al portador su lugar en la línea del tiempo de su pueblo.
El cabello y su significado como símbolo de memoria y resistencia
Durante el siglo XIX y gran parte del XX, los niños indígenas en Estados Unidos y Canadá fueron llevados a internados donde, como primer acto de humillación, se les cortaba el cabello por la fuerza. Este acto buscaba despojarlos de su cultura y "civilizarlos".
Es por ello que en la actualidad muchos nativos americanos optan por dejarse crecer el cabello y lucirlo con orgullo es un acto de resistencia política y cultural.
¿Qué significa un corte de cabello para un nativo americano?
Para un nativo americano, cortarse el cabello de manera voluntaria es una decisión de enorme peso emocional. Generalmente, esto ocurre solo durante periodos de duelo profundo.
Por ejemplo, cuando muere un ser querido, el corte de cabello simboliza el desprendimiento de una parte de uno mismo y el inicio de una nueva etapa de vida tras la pérdida. Los mechones cortados suelen ser quemados o enterrados con respeto, pues se cree que contienen la energía y las memorias de quien los portó.
En la serie "Yellowstone" hay una escena donde el personaje de Mónica llora la muerte de su hijo y mientras hace su duelo se corta su cabello. Es una de las escenas más emotivas de la serie.