5 películas para entender la realidad de los nativos americanos y conocer su cultura

Esta película se basa en las experiencias reales del explorador y agente indígena del ejército estadounidense Tom Jeffords y el jefe apache Cochise; la producción narra el accidentado camino hacia un tratado de paz exitoso entre ciertas tribus apaches y el gobierno estadounidense.

Daves presenta a Cochise (Jeff Chandler) y Jeffords (James Stewart) como iguales: hombres de honor e integridad, ambos deseosos de paz y el fin de la violencia. El romance entre Jeffords y la joven apache Sonseeahray (Debra Paget) sirve para mostrar en la pantalla tradiciones ceremoniales, ritos y comportamientos, profundizando la representación rica y relativamente realista de las culturas indígenas en la película.

Flecha rota película Película "Flecha rota", estrenada en 1950.

Otoño cheyenne (1964)

Director: John Ford

"Otoño Cheyenne" es el último western dirigido por John Ford, quien presentó la película como una disculpa por el deficiente tratamiento histórico y la representación cinematográfica de los indígenas estadounidenses. La película narra el intento de viaje de más de 300 cheyennes desde su reserva en Oklahoma hasta sus tierras ancestrales en Wyoming, en un acto directo y desafiante contra las órdenes del gobierno. Al comenzar el éxodo, tropas del Ejército de los Estados Unidos, lideradas por el Capitán Thomas Archer (Richard Widmark), son enviadas para detenerlos.

Danza con lobos (1994)

Director: Kevin Costner

"Al terminar la guerra civil estadounidense, el militar John Dunbar crea una estrategia no violenta de acercamiento a los indios sioux. Los indígenas encuentran curiosa la amistad de Dunbar con un lobo y terminan entablando una relación con él", es la sinopsis de esta película basada en la novela homónima de Michael Blake, y que recibió siete premios Óscar.

Señales de humo (1998)

Director: Chris Eyre

"Dos jóvenes indígenas realizan un viaje memorable a Phoenix, Arizona, cuando el alcohólico padre de uno de ellos muere", es la sinopsis de esta película que es un verdadero clásico sobre historias de indígenas americanos.

Los asesinos de la Luna (2023)

Director: Martin Scorsese

Esta producción está basada en el libro de David Grann, y cuenta la historia de la nación Osage, que se convirtió en uno de los pueblos indígenas más ricos del mundo de la noche a la mañana a principios del siglo XX cuando encuentra petróleo en la reserva que el Gobierno les había asignado. La nación Osage fue blanco de ataques, asesinatos, manipulaciones, extorsiones y todo tipo de ataques por parte de intrusos blancos.