Nuevo descubrimiento defiende a Cristóbal Colón: la población indígena de América había comenzado a disminuir antes de su llegada

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, presenta los resultados de un exhaustivo estudio que examinó más de 60.000 muestras de radiocarbono procedentes de huesos, textiles y restos alimenticios, revelando patrones demográficos inesperados en el continente.

Civilizaciones en transformación

La majestuosa ciudad de Cahokia, ubicada en las tierras que hoy recorre el indígena estadounidense, ejemplifica el dinamismo de las sociedades precolombinas. Esta metrópolis, la mayor al norte de México, albergó miles de habitantes en un complejo urbano con plazas y templos ceremoniales.