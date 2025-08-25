A qué hora juega River vs Lanús por la 6ta fecha del Torneo Clausura

River visita este lunes a Lanús, por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el que buscará un triunfo para mantenerse como líder.
River visita este lunes a Lanús, por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el que buscará un triunfo para mantenerse como líder.
El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En lo que en la antesala parecía un encuentro accesible se terminó complicando y el Millo sufrió más de la cuenta ante un equipo paraguayo que lo llevó a los penales, lugar donde se lució el arquero Franco Armani.
En este partido del lunes ante Lanús, Gallardo planea volver a realizar una rotación teniendo en cuenta que en la semana enfrentará a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y solo mantendrá tres jugadores del once inicial que venció a Libertad: Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.
El equipo de Mauricio Pellegrino viene de vencer 4-2 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se clasificó a la próxima fase.
En relación con el once inicial que venció al equipo santiagueño, el ex entrenador de Vélez haría tres modificaciones: el uruguayo Armando Méndez ingresará por Gonzalo Pérez, Dylan Aquino lo hará por Agustín Medina y Marcelino Moreno por Alexis Canelo.
Tras el partido con Lanús, el Millo jugará con Unión de Santa Fe el jueves próximo a las 21.15 en el Malvinas Argentinas, por los octavos de final de la Copa Argentina.
Probables formaciones:
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Néstor Díaz Pérez, Lanús.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Yamil Possi.
Horario: 21.15 – TV: ESPN Premium.