Luego deberán canjear las entradas físicas el martes 26 y miércoles 27 de agosto de 13 a 20 en las boleterías Sur del Estadio Malvinas Argentinas.

Además, los fanáticos de River pueden adquirir las plateas de manera presencial el martes 26 y el miércoles 27 de agosto entre las 13 y las 20 en las boleterías Sur del Estadio Malvinas Argentinas.

Desde la organización de la Copa Argentina explicaron que las entradas que se venden en boleterías se pueden adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito) ya que todos los lugares habilitados contarán con un PosNet; también informaron que no se venderán entradas el día del partido en el Estadio Malvinas Argentinas.

River-Mendoza El Pulpo Armani viene de atajar un penal en la definición de Copa Libertadores.

Los precios de las entradas de River - Unión

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea Descubierta: $50000.

Platea Cubierta: $60000.

¿Cómo vienen los equipos en Copa Argentina?

Unión de Santa Fe venció en 16avos de final de Copa Argentina a Rosario Central tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario (en los penales ganaron 3 a 1). En cuanto al torneo local, se encuentra tercero en el Grupo A con 9 puntos, fruto de dos victorias y tres empates, además, perdió en una oportunidad.

River está primero en el Grupo B con 11 puntos ya que ha ganado tres encuentros y empatado dos, mientras que no registra derrotas. En cuanto a la Copa Libertadores se clasificó a cuartos de final al vencer a Libertad en los penales.