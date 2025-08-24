Los hinchas de River podrán ver a su equipo en Mendoza.

Los hinchas de River podrán ver a su equipo en Mendoza.

El emblemático Estadio Malvinas Argentinas será, nuevamente, sede de la Copa Argentina y recibirá al partido donde se enfrentarán River y Unión por los octavos de final del certamen. El encuentro se disputará el próximo jueves a partir de las 21.15 y saldrán a la venta las entradas para ambas parcialidades.

marcelo-gallardo-river-mendoza.jpg
Marcelo Gallardo ha ganado tres títulos en Mendoza con River Plate.

Así debes adquirir las entradas para ver River - Unión

La parcialidad de Unión de Santa Fe debe comprar las entradas de manera presencial el martes 26 y el miércoles 27 de agosto entre las 11 y las 18 en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Por su lado, los hinchas de River deben comprar las entradas de manera digital a través del sitio Deportick (www.deportick.com) el lunes 25 de agosto a partir de las 12.

Luego deberán canjear las entradas físicas el martes 26 y miércoles 27 de agosto de 13 a 20 en las boleterías Sur del Estadio Malvinas Argentinas.

Además, los fanáticos de River pueden adquirir las plateas de manera presencial el martes 26 y el miércoles 27 de agosto entre las 13 y las 20 en las boleterías Sur del Estadio Malvinas Argentinas.

Desde la organización de la Copa Argentina explicaron que las entradas que se venden en boleterías se pueden adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito) ya que todos los lugares habilitados contarán con un PosNet; también informaron que no se venderán entradas el día del partido en el Estadio Malvinas Argentinas.

River-Mendoza
El Pulpo Armani viene de atajar un penal en la definición de Copa Libertadores.

Los precios de las entradas de River - Unión

  • Menores: $25000.
  • Popular: $35000.
  • Platea Descubierta: $50000.
  • Platea Cubierta: $60000.

¿Cómo vienen los equipos en Copa Argentina?

Unión de Santa Fe venció en 16avos de final de Copa Argentina a Rosario Central tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario (en los penales ganaron 3 a 1). En cuanto al torneo local, se encuentra tercero en el Grupo A con 9 puntos, fruto de dos victorias y tres empates, además, perdió en una oportunidad.

River está primero en el Grupo B con 11 puntos ya que ha ganado tres encuentros y empatado dos, mientras que no registra derrotas. En cuanto a la Copa Libertadores se clasificó a cuartos de final al vencer a Libertad en los penales.

