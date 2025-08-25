Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": parálisis aérea, bebés intoxicados, accidente fatal y la narco presa que movía cocaína

Arrancá informado con "El día en minutos". El pódcast de Diario UNO que, de lunes a viernes, te acerca en instantes lo más importante de Mendoza y el mundo.

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Un hombre murió en un accidente tras perder el control de su moto y golpearse con el asfalto. Esta y más notas en la web de Diario Uno

Un hombre murió en un accidente tras perder el control de su moto y golpearse con el asfalto. Esta y más notas en la web de Diario Uno

Embed

Con “El día en minutos” de Diario UNO podés estar al día en instantes. Cada episodio resume lo más relevante de Mendoza y el mundo, de lunes a viernes, en un formato pensado para vos: rápido, claro y práctico, ideal para escuchar mientras vas al trabajo, a la facultad o arrancás la mañana en casa.

Un hombre murió en un accidente tras perder el control de su moto y golpearse con el asfalto

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

Temas relacionados:

Te puede interesar