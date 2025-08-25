Maipú invita a la comunidad a participar del aniversario de sus tradicionales kioscos

Kioscos Maipú 40 años (1) La Municipalidad de Maipú prepara un gran festejo por los 40 años de sus tradicionales kioscos.

El objetivo es que todos los maipucinos y maipucinas participen activamente en este aniversario, que será especial al reunir las historias de 40 generaciones que vivieron experiencias compartidas. Los vecinos pueden enviar una foto, un recuerdo, una anécdota o cualquier aporte que deseen sumar a este verdadero álbum de memorias.

Amores para toda la vida, amistades imborrables y chistes que quedan para siempre vuelven a la memoria de cada maipucino y maipucina cuando se rememoran los kioscos, que han sido escenarios de historias compartidas, de lazos y de valores que marcaron a generaciones enteras.