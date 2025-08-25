La Municipalidad de Maipú prepara un gran festejo por los 40 años de sus tradicionales kioscos, una edición cargada de emoción y nostalgia. Por eso, desde el Municipio se invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos, compartiendo sus recuerdos, historias y anécdotas.
Maipú invita a la comunidad a participar del aniversario de sus tradicionales kioscos
La Municipalidad de Maipú celebra cuatro décadas de una tradición que une generaciones. Los vecinos están invitados a compartir recuerdos, fotos y anécdotas para construir un gran álbum de historias colectivas