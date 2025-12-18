El pádel cambia para siempre: cómo es el nuevo sistema de puntuación anunciado este jueves

Un nuevo equilibrio en las reglas

salto padel La Federación Internacional de Pádel busca mantener el espectáculo atractivo.

La aplicación práctica de estas reglas establece que, al llegar al empate a 40, se jugará con la ventaja tradicional. Sin embargo, este formato tendrá un límite establecido de un máximo de dos ventajas consecutivas por juego.

Si tras disputar esas dos ventajas la igualdad persiste en el marcador, el juego se decidirá mediante un punto de oro definitivo. Este método debutará oficialmente en el Riyadh P1 de Premier Padel, marcando el inicio de una nueva etapa cronológica para el circuito.

Con esta decisión, la FIP recupera parte de la agilidad que se perdió al eliminar el punto de oro total, pero mantiene el margen de error que ofrece el sistema de ventajas. Es un intento por profesionalizar los tiempos de juego de cara a una posible futura inclusión olímpica.

Qué protege el pádel: salud de los jugadores y ritmo del espectáculo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/padeladdict/status/2001661658398159041&partner=&hide_thread=false La FIP confirma el nuevo sistema de puntuación del pádel: el punto estrella o "Star Point".



Se aplicará desde 2026 en todas las competiciones profesionales.



Se estrenará en el Riyadh P1 de Premier Padel.



Te contamos aquí en qué consiste:https://t.co/Pk3antF4ra — Padel Addict (@padeladdict) December 18, 2025

El presidente de la FIP, Luigi Carraro, ha destacado que la medida responde a una necesidad de proteger la integridad física de los protagonistas. Al evitar juegos que se prolonguen de manera excesiva, se reduce notablemente el desgaste muscular de los atletas.

Existen precedentes de juegos que llegaron a durar más de 18 minutos bajo el sistema de ventaja ilimitada. Con el nuevo formato, ese tiempo se vería reducido a poco más de cuatro minutos, garantizando un flujo constante de acciones decisivas en la pista.

Además de los beneficios médicos, la organización considera que este equilibrio agiliza el ritmo del pádel. Se busca evitar el aburrimiento del público durante los tramos de excesiva paridad, adaptando el deporte a las exigencias de un espectáculo global y dinámico.