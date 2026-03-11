La Selección argentina ya juega el Mundial 2026: así fue la inspección clave en Kansas City

Estos se enfocaron en:

El estado del césped

Infraestructura de vestuarios

Áreas complementarias (gimnasios y zonas de kinesiología)

Posteriormente, el foco se trasladó al hospedaje. En una competencia de esta magnitud, el descanso y la alimentación son tan importantes como el entrenamiento en sí. La comitiva revisó los protocolos de seguridad, logística de traslados y áreas de recuperación post-partido para garantizar que Lionel Messi y compañía se sientan como en casa.

Inspección AFA en Kansas (3) La delegación de la Selección argentina dijo presente en Kansas.

El GEHA Field at Arrowhead, el estadio del debut

El cierre del recorrido tuvo lugar en el impresionante GEHA Field at Arrowhead, hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL. Esta será la sede en la que la Selección argentina iniciará su camino en el Mundial 2026. Los enviados de AFA verificaron que las instalaciones cumplan con los rigurosos estándares de FIFA: desde la capacidad de las tribunas hasta las facilidades para el cuerpo técnico dentro del verde césped.

La delegación de la Albiceleste

Para que nada falle, AFA envió un equipo de expertos:

Logística y Administración : Daniel Cabrera y Alberto Pernas.

Daniel Cabrera y Alberto Pernas. Cuerpo Médico : los doctores Daniel Martínez y Alejandro Rolón.

los doctores Daniel Martínez y Alejandro Rolón. Seguridad y Comunicación : Matías Ferreyra y Nicolás Novello.

Matías Ferreyra y Nicolás Novello. Operaciones: el histórico utilero Mario De Stefano, junto a Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno del área de diseño.

Con esta medida, la Selección argentina marca el terreno y comienza a a jugar de antemano en el Mundial 2026.