La Selección argentina ya juega el Mundial 2026: así fue la inspección clave en Kansas City

La Selección argentina ya visualiza lo que será su estadía en Kansas. Con el objetivo de lograr el bicampeonato, una delegación oficial de la AFA desembarcó en la ciudad de Estados Unidos con el fin de supervisar cada detalle con respecto a la sede y el estadio donde la Albiceleste hará su debut.
El martes 16 de junio el equipo comandado por Lionel Scaloni tendrá su debut en el Mundial 2026. El compromiso será ante Argelia y marcará el puntapié inicial a la defensa del título logrado en Qatar 2022.
El búnker de la Selección argentina
La agenda de la delegación argentina se dividió en tres pilares fundamentales. La primera escala fue el centro de entrenamientos del Sporting Kansas City, predio designado por la FIFA para que los campeones del mundo realicen sus prácticas durante la mayor parte del torneo.
Estos se enfocaron en:
El estado del césped
Infraestructura de vestuarios
Áreas complementarias (gimnasios y zonas de kinesiología)
Posteriormente, el foco se trasladó al hospedaje. En una competencia de esta magnitud, el descanso y la alimentación son tan importantes como el entrenamiento en sí. La comitiva revisó los protocolos de seguridad, logística de traslados y áreas de recuperación post-partido para garantizar que Lionel Messi y compañía se sientan como en casa.
El GEHA Field at Arrowhead, el estadio del debut
El cierre del recorrido tuvo lugar en el impresionante GEHA Field at Arrowhead, hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL. Esta será la sede en la que la Selección argentina iniciará su camino en el Mundial 2026. Los enviados de AFA verificaron que las instalaciones cumplan con los rigurosos estándares de FIFA: desde la capacidad de las tribunas hasta las facilidades para el cuerpo técnico dentro del verde césped.
La delegación de la Albiceleste
Para que nada falle, AFA envió un equipo de expertos:
Logística y Administración: Daniel Cabrera y Alberto Pernas.
Cuerpo Médico: los doctores Daniel Martínez y Alejandro Rolón.
Seguridad y Comunicación: Matías Ferreyra y Nicolás Novello.
Operaciones: el histórico utilero Mario De Stefano, junto a Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno del área de diseño.
Con esta medida, la Selección argentina marca el terreno y comienza a a jugar de antemano en el Mundial 2026.