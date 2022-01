La semana de la política mendocina, entre el avance de la ómicron y el consenso fiscal

Live Blog Post

Viernes 31 de diciembre

Suarez envió a la Legislatura el acuerdo por el Consenso Fiscal y se descuenta su aprobación

Rodolfo Suarez aprovechó el último día hábil del año, este jueves 30, para ingresar en la Legislatura el proyecto para que se le avale la firma del Consenso Fiscal. Si bien es un trámite que deberán hacer los 23 gobernadores que firmaron la propuesta del presidente Alberto Fernández, puertas adentro el gobernador y sus alfiles deberán sortear los fuertes cuestionamientos de los socios del PRO.

Pese a la premura del gobernador, la votación de ese proyecto deberá esperar a febrero próximo, cuando la mayoría de los legisladores vuelvan de sus vacaciones. Sin embargo, todo hace suponer que se votará con la actual conformación legislativa, es decir, sin la incorporación de los diputados y senadores electos este año, y aún cuando los legisladores del PRO votasen en contra, al oficialismo le darían los números para lograr la aprobación.

Los alfiles del riñón de Suarez sacan cuentas y confirman que aún sin el apoyo de los legisladores del PRO tienen la cantidad de diputados y senadores para ratificar el decreto con el que Suarez adhirió al Consenso Fiscal, que requiere de mayoría simple.

El gobernador descartó restricciones ante la explosión de la tercera ola de Covid

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, aseguró el último día del año en radio Nihuil que "no estamos evaluando medidas en este momento" respecto de posibles restricciones ante el avance despiadado de la tercera ola de Covid.

Si bien en Mendoza el registro de casos diario superó los 1.000, la prestación del servicio sanitario no se vio alterada debido al alto porcentaje de vacunados que hay en la provincia. Esta será la variable a monitorear por el Gobierno mendocino para tomar o no medidas restrictivas.

"Estoy viendo lo que pasa en otras provincias y los datos que tenemos hasta el momento", dijo el gobernador respecto de la evaluación que se realiza ante el avance de la variante Ómicron. "Esta nueva cepa es mucho mas contagiosa pero más leve. Vamos a ir monitoreando la situación de la prestación del servicio sanitario. Ésa es la variable que manejamos", determinó.

"No estamos evaluando medidas en este momento porque la cepa es muy contagiosa y no es recomendable. Nos vamos a contagiar mucho pero si estamos vacunados, eso no impactará en el sistema sanitario", confía Suarez en consonancia con Nación que también decidió no aplicar restricciones, teniendo en cuenta que sólo el 35% de las camas de terapia intensiva del país están ocupadas.

rodolfo suarez 1.jpg

Suarez ya maneja un plan B ante la posible negativa de Alberto a Portezuelo del Viento

El gobernador Rodolfo Suarez anticipó este viernes en declaraciones radiales, precisamente en el último día del año, que la construcción de Portezuelo del Viento podría paralizarse si la Nación no dictamina a favor de la obra en el corto plazo. Es que consideró que no puede tener esos fondos paralizados -1.023 millones de dólares- para luego recibir un rechazo en función del reclamo de La Pampa.

Estas declaraciones se escucharon este viernes a la mañana, cuando el mandatario se explayó sobre el futuro de la megaobra hidroeléctrica de 210 MW prevista en Malargüe con una inversión provincial de $88 millones y una proyección de 3.500 empleos.

Ante la negativa que podría sufrir Portezuelo del Viento, el mandatario tiene en mente destinar ese dinero para otras obras en la provincia que impliquen la generación de la misma cantidad de megas que Portezuelo del Viento y sin desantender el objetivo de "optimizar el recurso hidrico y la generación de energía eléctrica con miras a los próximos 30 años".

"Tenemos a todo nuestro equipo trabajando en ese sentido en el caso de que nos digan que no o que la definición se dilate en el tiempo", expresó.

El titular del Ejecutivo aclaró que puede disponer de esos recursos sin problemas porque se trata de una reparación económica de la Nación a las empresas mendocinas por la promoción industrial que benefició a las provincias vecinas. Hasta el momento, Mendoza ha recibido nueve cuotas de manera trimestral, las cuales fueron depositadas en un fideicomiso. La última, de 57 millones de dólares, llegó en octubre pasado.

"No podemos tener la plata inmobilizada porque se necesita generar trabajo y que la economía se empiece a mover. Si existe algún cambio, vamos a llamar a todo el mundo para que opine, al Conicet, a Irrigación, a la oposición, a la Legislatura, y así poder definir cuáles son las obras más importantes para que Mendoza pueda crecer", apuntó.

Claudia Iturbe acusó al Gobierno de discriminar a los profesionales de la Salud y reclamó paritarias

La titular de AMPROS, Claudia Iturbe, reclamó que el Gobierno provincial se siente en la mesa paritaria de cara al 2022 y consideró "injusto" que se otorgue un bono de fin de año a los estatales mientras su gremio espera una fuerte recomposición salarial.

"En realidad el bono no nos lo dan porque saben que nosotros no queremos que nos ofrezcan nada en negro o no remunerativo. A la vez, sentimos como una discriminación que se reconozca con un 'premio' a los empleados públicos y no a los profesionales de la salud", analizó Iturbe en diálogo con UNO.