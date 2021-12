Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo confrontaron por la polémica de la "Gestapo sindical"

Pero el momento más pintoresco del intercambio fue cuando una periodista interrogó al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio sobre el asunto de la Gestapo "antisindical" de la que habló Villegas. Fue cuando el referente matizó: "Bueno, si dijo 'si yo pudiese' (tener esa fuerza de choque) es porque no podía, en todo caso. Significa que hay controles institucionales que funcionan".

"¿Pero repudia los dichos?", insistió la periodista. "No repudio lo que no he visto, porque no vi el video y puede estar descontextualizado", explicó el senador. En el siguiente video puede verse parte de la conversación:

Lo cierto es que, para entonces, las imágenes que se filtraron desde la AFI ya causaban estupor. El diputado Waldo Wolf se expresó sobre el hecho:

Respuestas desde el PJ

El encuentro en el que se escucha a Villegas -que sin ninguna ingenuidad fue grabado por agentes de la AFI- habría tenido lugar en 2017, con la finalidad de planificar el "supuesto armado" de causas contra dirigentes del área de la construcción, por lo que el material audiovisual fue presentado el lunes en la Justicia de la Plata.

Tras viralizarse los dichos de Cornejo en relación a aquella prueba, algunos representantes del PJ tuitearon fuerte. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) afirmó:

Otros dirigentes y militantes del peronismo hicieron comentarios en la misma tónica:

La respuesta de Cornejo

El senador Alfredo Cornejo evitó el tono enfático durante la entrevista en A24.

En otro momento de la frenética jornada, Cornejo conversó este martes con el programa Te digo lo que pienso, de Radio Nihuil, y reperfiló su discurso cargando contra el oficialismo nacional y, especialmente, contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Sí, es repudiable la banalidad con la que habló de la Gestapo (en ese encuentro que fue grabado), pero el kirchnerismo y La Cámpora hacen de cada cosa un relato, llevando agua para su molino e interpretando la historia como se les da la gana", se justificó.

"Esta mañana vi el video -siguió Cornejo-. La reunión está grabada por la propia AFI, y empecemos por el hecho de que seguían a los funcionarios de María Eugenia Vidal", describió el radical.

"En segundo lugar, lo que dicen los protagonistas de la conversación es que los dirigentes sindicales están extorsionando al sector privado y público con violencia y cometiendo delitos. Y de ahí a hacer la interpretación que hacen Cristina, el kirchnerismo y La Cámpora -todos juntitos- en relación a que se le estaba armando una causa al dirigente 'Pata' Medina hay una gran distancia".

Ricardo Montacuto, el conductor de Te digo lo que pienso, le marcó que aquella grabación en la que se escucha a Villegas hablar de la Gestapo se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Cornejo retrucó: "Los que no hemos tenido responsabilidad del Gobierno nacional quizá no dimensionamos el problema que hay con los servicios de Inteligencia, que son bastante autónomos y se mandan cualquiera. Vale como autocrítica pero analicemos el fondo de las cosas, porque si no caemos en la banalidad".

Al promediar la jornada, se informó que la fiscal Ana Russo inició una investigación que tiene como centro a Villegas. Además, el exministro de Trabajo fue imputado por la Justicia Federal por las presuntas maniobras que habría intentado organizar contra los representantes de los trabajadores.

La Gestapo (Geheime Staatspolizei: Policía Secreta del Estado) fue la Policía secreta oficial de la Alemania nazi, destinada a perseguir, asesinar y torturar opositores y minorías.