Suarez firmó el consenso fiscal a pesar de los críticas del ala liberal de Cambia Mendoza

El único que no firmó y ni siquiera asistió fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríez Larreta.

En el mismo encuentro Alberto Fernández convocó a los gobernadores para el 5 de enero a un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien les dará explicaciones sobre las negociaciones con el FMI.

El consenso fiscal tiene varios puntos. Por un lado permite a las provincias aumentar sus impuestos ya que establece topes de alícuotas, por ejemplo de Ingresos Brutos, que están por encima de lo que se cobra actualmente y lo que se cobrará en el 2022 en Mendoza, según lo que ya aprobó la Legislatura en las leyes de Avalúo e Impositiva. Sin embargo, Suarez ya ratificó que pese a esa habilitación, no subirá impuestos en Mendoza.

Pero además desde la Nación pretenden instalar la discusión sobre el impuesto a la herencia, justificando que "genera equidad", según sostuvo este fin de semana Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Ante esa propuesta, el Gobierno mendocino ya está decidido a no avanzar con ese impuesto. "En la letra del consenso fiscal se destaca que las provincias analizarán la creación de ese impuesto, con lo cual no es un compromiso en firme ni mucho menos, le da esa facultad a las provincias, es decir no es una imposición ni una obligación", remarcaron desde Casa de Gobierno.

Consenso fiscal1.jpg

El nuevo consenso fiscal

“Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina”, dijo el Presidente

El consenso firmado “preserva la autonomía de las provincias y profundiza el sistema federal”, afirmó el Jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.

“Celebro que hayamos logrado el consenso con 23 jurisdicciones, y lamento que esto haya quedado sin firmar por la Ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”, expresó.

El mandatario además convocó a los gobernadores y las gobernadoras a reunirse el próximo 5 de enero con el ministro Guzmán para “explicarles en qué punto estamos en la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.

“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, consideró Fernández.

El Presidente también consideró que “es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio, y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.

De Pedro, en tanto, señaló que el consenso “les devuelve autonomía a las provincias y equilibra la situación impositiva”. “Es un consenso que sirve mucho, sobre todo en la colaboración fiscal entre las provincias para la simplificación y modernización del sistema tributario federal”, indicó.

El ministro también destacó que el acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.

Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suarez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al consenso que se suscribió durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.

Los detalles del nuevo consenso fiscal