En octubre pasado el gobernador anunciaba que había instruido a la Asesoría de Gobierno que analizara demandar a la Nación por $18.000 millones por la presunta discriminación a Mendoza en el reparto nacional de fondos discrecionales. Pero ahora, esa demanda podría posponerse y en ese estudio está abocado el equipo del Ministerio de Gobierno.

El Consenso Fiscal que propone el presidente Alberto Fernández tiene varios puntos. Por un lado permite a las provincias aumentar sus impuestos ya que establece topes de alícuotas, por ejemplo de Ingresos Brutos, que están por encima de lo que se cobra actualmente y lo que se cobrará en el 2022 en Mendoza, según lo que ya aprobó la Legislatura en las leyes de Avalúo e Impositiva. Sin embargo, Suarez ya ratificó que pese a esa habilitación, no subirá impuestos en Mendoza.

Pero además desde el Gobierno nacional pretenden instalar la discusión sobre el impuesto a la herencia, justificando que "genera equidad", según sostuvo este fin de semana Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

"La Argentina tenía larga trayectoria de este impuesto, regulado de distintas formas, desde fines de 1800. Nosotros decimos ‘analicémoslo, es un posibilidad'. Si lo quisieran implementar las provincias, les corresponde a ellas, porque según nuestra Constitución es un impuesto directo que le corresponde a las provincias, pero es una facultad no delegada en el gobierno nacional. La idea es durante 2022 darnos el espacio para analizarlo, solamente eso, después será una potestad de las provincias", aclaró Batakis.

Ante esa propuesta, el Gobierno mendocino ya está decidido a no avanzar con ese impuesto. "En la letra del Consenso Fiscal se destaca que las provincias analizarán la creación de ese impuesto, con lo cual no es un compromiso en firme ni mucho menos, le da esa facultad a las provincias, es decir no es una imposición ni una obligación", remarcaron desde Casa de Gobierno.

Suarez se reunirá con los referentes de Juntos por el Cambio

El gobernador viajó a Buenos Aires en el vuelo de las 9 de la mañana porque antes de la firma del Consenso Fiscal, prevista para las 17, tendrá una reunión con la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

"Hay varios temas en análisis, entre ellos la posibilidad de sumar a uno o dos referentes más por partido a esa mesa, y también analizar puertas adentro el faltazo de los diputados al tratamiento del impuesto a los Bienes Personales y la responsabilidad de los presidentes de bloques en esas ausencias", soltaron escuetamente desde Juntos por el Cambio.