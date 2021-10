Suarez demandará a la Nación por $18.000 millones que no recibió de Alberto Fernández

Pero esta vez parece que la sangre llegó a río, y el mandatario está dispuesto a reclamar esas diferencias en la Justicia.

"Hoy nos ha instruido el gobernador para buscar todos los antecedentes y seguir los pasos que corresponden para hacer el reclamo formalmente", anunciaba este lunes el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri sobre la demanda que iniciará Mendoza contra la Nación.

Con los números en la mesa, Nieri quien ya se había quejado del perjuicio financiero, aseguró que según lo que se publica en la página del presupuesto abierto de la Nación, en 20 meses, desde enero del 2020 hasta septiembre del 2021 incluido, "Mendoza ha recibido de la Nación $8.004 por habitante, mientras que La Rioja recibió $66.000 y Buenos Aires $18.000 por habitante. El promedio de aportes a las provincias indica que es de $17.000 por habitante. Si Mendoza no estuviera a la cola, porque somos de los que menos recibimos, no sabemos si por tener las cuentas ordenadas o ser de un color político distinto a la Nación, debería recibir esos $17.000 por habitante, pero como recibió $8.000 nuestro cálculo sale que perdió $9.000 por habitante. Como somos 2 millones, el total es de $18.000 millones que no recibimos en estos 20 meses", especificó Nieri, en diálogo con Medio día, de Radio Nihuil.

El ministro encargado de la caja de la provincia, recordó que al reclamo "lo venimos haciendo desde hace mucho. Bueno hoy ya nuestra obligación es hacer el reclamo de lo que le corresponde a Mendoza y estaría bueno que a esto lo apoyen todos", dijo casi apuntándoles, aunque sin nombrarlos, a los legisladores nacionales por Mendoza del Frente de Todos.