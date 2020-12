- En un año en el que quien marcó los tiempos y las urgencias fue la pandemia, resulta casi imposible hacer un balance político que escape a ella, pero ¿cual fue el objetivo que se había planteado en diciembre el 2019 y que quedó trunco en este primer año de gestión?

-Yo quería acelerar los tiempos y generar trabajo, y eso no es un discurso o un relato, cuando tenés a mucha gente bajo la línea de pobreza hay que poner en marcha mecanismos urgentes para generar empleo en forma inmediata. Entiendo que el camino era el que intentamos (habla tácitamente del intento por implementar minería reformando la ley 7722) porque se podrían haber generado no menos de 20.000 puestos de trabajo con sueldos que no bajaban de los $100.000. Además es una actividad que genera riqueza y eso podría haber servido para tecnificar todo el riego de Mendoza. Pero no se pudo, no hubo licencia social, la gente salió a las calles y estuvo en juego la paz social y ante eso uno prima un bien sobre otro bien.

- Esa licencia social que no se dio, ¿cree usted que no se podrá dar en toda su gestión?

-No lo puedo saber, lo que sí le digo a la gente es que era la mejor de las intenciones para que la gente viva mejor, tenga casa, auto y acceso a la salud y a la educación, como pasa en los países desarrollados. Nosotros tenemos una gran oportunidad, pero también creo que gran parte de lo que pasó es porque la gente no cree en los controles del Estado, pero los mendocinos deberíamos haber apostado a la seriedad e institucionalidad que nos han caracterizado y apostar a hacer las cosas bien. Esa era la intención.

- Y ante esa negativa y la caída de puestos de trabajo que generó la pandemia, ¿Cuál es su plan para generar trabajo?

-En diciembre del 2019 todos hablábamos de cambiar la matriz productiva de Mendoza, eso es lo que quisimos hacer nosotros. Eso significa también apostar a la industria del conocimiento, tenemos una gran oportunidad por la gran cantidad de universidades que tenemos, cuyo valor más importante es el capital humano y también tenemos que apostar a venderle al mundo de acuerdo a lo que demanda. Estamos elaborando una ley que busca ver el impacto que produce cada cultivo, si vamos a cultivar tantas hectáreas ver que eso tenga salida en el mercado mundial, tenemos que salir del paradigma de que se puede vivir con lo nuestro del mercado interno. Y otra oportunidad que tenemos es el turismo, este fin de semana quedó demostrado con la gran cantidad de personas que vinieron a Mendoza. El turismo funciona con promoción, Brasil es un gran mercado, pero también podrían serlo Europa, China, la India, hay que animarse, nosotros tenemos la capacidad hotelera, pero obviamente necesitamos volver a tener la conectividad que teníamos antes de la pandemia.

- ¿Hay alguna novedad con el pedido para que la Nación habilite los vuelos internacionales?

-Nosotros hemos cumplido con todos los trámites para que se habiliten. De echo hoy nos reunimos con Carla Vizzotti para ver cómo se hará el proceso de vacunación contra el Covid, y le vamos a mostrar también los protocolos que presentamos para que se habiliten los vuelos internacionales que para nuestro turismo son fundamentales. Después habrá que esperar la decisión de los dos Estados nacionales para esa habilitación.

Discriminados y pospuestos

Suarez y Alberto.jpg

-El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, ha dicho que esperaban alguna ayuda nacional del fondo para la emergencia por la pandemia, para poder pagar los aguinaldos en tiempo y forma, ¿llegará esa ayuda o Mendoza volverá a quedar relegada como en varios tramos de este año?

-La esperanza es lo último que se pierde, nosotros hemos hecho todos los trámites e insistimos todos los días, yo tengo diálogo directo con (el ministro del Interior) Eudardo Wado De Pedro pero parece que es difícil que algo llegue antes de fin de año. Ellos crearon ese fondo que se distribuye teniendo en cuenta la situación financiera y la sanitaria, pero yo no sé si la plata está o hay que emitirla.

-Cuando uno mira un cuadro comparativo de cómo se distribuyó la ayuda nacional, Mendoza aparece entre las menos beneficiadas, ¿eso es tiene el título de discriminación o discrecionalidad?

- A Buenos Aires le dieron $60.000 millones y aducen que fue porque tiene la situación más crítica en el conurbano y eso es una discrecionalidad en la entrega. Yo creo que este fondo, la plata que se emite y hasta los impuestos a la riquezas o el impuesto País, deberían coparticiparse. Eso sería lo más sano y nos daría previsibilidad. Pero no se coparticipa y el gobierno nacional tiene discrecionalidad a la hora de decidir a quién le da y a quién no le da. Resulta obvio decir que nosotros no tenemos el favor político, ellos (por el Gobierno Nacional) dice que no nos discriminan, pero por lo menos deberían aceptar que el favor político no lo tenemos.

Tarifas congeladas en 2020 ¿Qué pasará con el boleto de transporte?

Una de las medidas que tomó al principio de la gestión fue congelar el precio del transporte urbano en $18, ¿eso se podrá mantener? ¿el Estado seguirá subsidiando el transporte como lo hace ahora?

- Mantener la posibilidad de que la gente pueda viajar a $18, con un servicio de transporte que nunca paró en Mendoza, como sí lo hizo en otras provincias como Córdoba o en la ciudad de Rosario, es un logro. Nuestro concepto es que el Estado está destinado en mantener en esta crisis un rol fundamental, creo que si el Estado facilita a la gente que se pueda transportar para ir a trabajar es una muy buena forma de intervenir en la economía. Que el costo de trasladarse a $18, es una ayuda que da el Estado para que la economía funcione. La idea es sostenerlo lo que se pueda, Yo podría decir llevémoslo a $25 y démosle plata a la gente, pero no, decidimos sostener ese boleto para que vaya a trabajar. Son concepciones distintas a la intervención del Estado en la ayuda social.

Pandemia, vacuna y la segunda ola

conferencia suarez nadall

-A esta altura de la pandemia en Mendoza, cuando incluso los casos diarios son menos de 20, ¿evalúa como un triunfo su postura de apertura de actividades, aún cuando eso le costase enfrentamientos con la Nación?

-No me gusta hablar de dos o tres logros de este año de gestión. El equilibrio de haber apostado a mantener la economía abierta ha sido importante. No sólo la economía, sino que la gente pueda salir a caminar, por ejemplo, porque lo psicológico es muy importante. Cuando la Nación autorizó los 500 metros para salir a caminar, fuimos la única provincia en habilitarlo, y a la vez había actividad económica, los peluqueros, los albañiles y las profesiones liberales trabajaron. Todo eso se va a reflejar al medir la caída del empleo, en donde creo que Mendoza va a tener números distintos a los del país.

-Este miércoles se reúne con Carla Vizzotti, del Ministerio de Salud de la Nación, que viene a ver la infraestructura y cómo será la logística de la vacunación contra el Covid en Mendoza, ¿la provincia comprará más vacunas de las que aporte la Nación?

-Nosotros tenemos la intención de comprar vacunas pero es difícil porque dependemos de la habilitación de la ANMAT. Primero tendrá que definir la Nación qué vacunas compra y luego podremos avanzar como provincia. Hoy con Vizzotti vamos a ver la logística porque queremos estar preparados para cuando comience el proceso de vacunación.

-¿Le tiene miedo a una segunda ola?

-La experiencia en el mundo es que hubo segundas olas sin vacuna, si llega la vacuna, a lo mejor la segunda ola no tiene tanta fuerza. Pero también tenemos que aprender de lo que pasó en Estados Unidos y Europa, porque hay que cuidarse ahora que los casos están tan bajos. Europa abrió los boliches y abrió todo y eso también es la causa de una segunda ola tan feroz. Nosotros deberíamos seguir manteniéndonos en un estatus de cuidados y conciencia del uso del tapabocas y el distanciamiento, para evitar que llegue una segunda ola, ojalá llegue la vacuna antes.