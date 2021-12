Por el acuerdo que firmó con Alberto, Suarez suspendió la demanda a la Nación por $18.000 millones

Esos caminos por los que podría avanzar el pedido aún no toman forma en Casa de Gobierno, aunque aseguran que es uno de los puntos en los que se trabaja desde que asumió la nueva gestión, y que la firma de Suarez no cambiará esa dinámica.

El reclamo tiene varias aristas, una de ellas es la actualización del monto. Los 18 mil millones de pesos que exige la provincia podrían variar de aquí a doce meses, dependiendo de qué criterios aplique Nación a la hora de transferir fondos discrecionales. Hasta este momento, Mendoza está en los últimos puestos del país, con la mitad de las percepciones que el promedio.

Habrá un año para analizar la forma y si es que efectivamente se puede proseguir con el reclamo. Lo que dice el texto es que ni las provincias ni la Ciudad de Buenos Aires pueden iniciar procesos judiciales por ese tiempo y que, además, deben suspender los ya iniciados.

Esto compete a todo proceso jurídico que tenga que ver con fondos y transferencias previos a la sanción del consenso, con lo cual Mendoza queda absolutamente imposibilitad de avanzar en ese sentido, al menos, hasta el 1 de enero de 2023.

“De cualquier manera, son procesos muy largos los de este tipo de quejas, esperar un año no era motivo suficiente para que la provincia no se sumara al pacto. Seguimos analizando la estrategia, no es un reclamo sencillo”, explicó el Fayad.

Mendoza percibe casi una décima parte que otras provincias

“Hoy nos instruyó el Gobernador para buscar los antecedentes y seguir los pasos que correspondan para reclamar formalmente”. Con esa frase, el ex Ministro de Hacienda Lisandro Nieri anunciaba el inicio de la demanda hace exactamente dos meses, en previo período de elecciones.

Desde Mendoza aseguran que, mientras La Rioja, por ejemplo, percibió 66 mil pesos por habitante durante enero del 2020 y septiembre del 2021, en nuestra provincia la recepción fue de 8 mil pesos por persona. Un mendocino recibió el 12% de lo que mereció cada ciudadano riojano, según esa cuenta.

Sin embargo, el criterio utilizado para la demanda fue el promedio general por habitante: 17 mil millones de pesos. “Perdimos $9 mil por cada mendocino. Como somos 2 millones, el total es $18 mil millones sólo por estos 20 meses”, había especificado el Nieri, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación.

Ahora, ese reclamo deberá esperar por más de un año y tampoco es seguro que termine avanzando concretamente luego de esa fecha.