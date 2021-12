El gobernador Suarez descartó restricciones ante la explosión de la tercera ola de Covid

"Estoy viendo lo que pasa en otras provincias y los datos que tenemos hasta el momento", dijo el gobernador respecto de la evaluación que se realiza ante el avance de la variante Ómicron. "Esta nueva cepa es mucho mas contagiosa pero más leve. Vamos a ir monitoreando la situación de la prestación del servicio sanitario. Ésa es la variable que manejamos", determinó.

"No estamos evaluando medidas en este momento porque la cepa es muy contagiosa y no es recomendable. Nos vamos a contagiar mucho pero si estamos vacunados, eso no impactará en el sistema sanitario", confía Suarez en consonancia con Nación que también decidió no aplicar restricciones, teniendo en cuenta que sólo el 35% de las camas de terapia intensiva del país están ocupadas.

vacunacion covid en mendoza (7).jpeg Los centros de vacunación en Mendoza pasaron a abrir desde las 7.30. El 1 de enero no habrá atención pero sí el domingo 2 hasta las 13. Foto: Martín Pravata

"No hay en Mendoza movimiento antivacuna y eso es muy importante. Si la gente está vacunada, no va al hospital", expresó con contundencia el gobernador, de ahí que las medidas del ministerio de Salud están enfocadas en la campaña de vacunación (que amplió el horario de atención y solo parará el 1 de enero). "Estamos reponiendo dosis de manera permanente", dijo al respecto Iris Aguilar, jefa del departamento de Inmunizaciones de Mendoza.

Sobre el avance de la tercera ola en el país y la provincia, Rodolfo Suarez vaticinó que "va a ser de rápido crecimiento pero también tendrá una rápida caída y con ella vamos a entrar en un período de dejar atrás la pandemia, con la enfermedad vigente pero ya en etapa endémica".

Estas declaraciones acompañan la decisión que se tomó en conjunto con los ministerios de Salud y Gobierno hace tres días: "Es clave para que la economía siga abierta, que respetemos los protocolos que aún permanecen vigentes. Concluimos que es necesario apelar a la responsabilidad individual y colectiva de los mendocinos para evitar la propagación acelerada de la tercera ola que aqueja al mundo", había señalado el gobernador en las redes sociales al terminar la reunión.

Vacunación sí, restricciones no

A diferencia de lo que ya sucedió en otras provincias como Córdoba o Santa Fe, en Mendoza se resolvió no apostar por medidas restrictivas sino solo incentivar y fortalecer la campaña de vacunación.

Así, desde esta semana se intensificó la vacunación con la dosis de refuerzo, a demanda para todo aquel que cumplió cuatro meses desde la aplicación de la segunda dosis. Además de liberar, sin turno previo, la vacunación de niños de 3 a 11 años sea para la primera o para la segunda dosis.

El horario de funcionamiento de los centros vacunatorios se amplió desde el jueves 30 para comenzar desde las 7.30 y así descomprimir las largas filas que se armaron bajo el sol. El horario de cierre está previsto para las 16, aunque cada centro suele extenderlo en función de la demanda.

"Estamos hablando con las instituciones privadas para seguir descentralizando el sistema de vacunación, porque tenemos mucha demanda", indicó además la ministra de Salud Ana María Nadal. Respecto de ello, la intención es comenzar a vacunar en farmacias con terceras dosis de Astrazeneca, aunque la medida aún no ha sido oficialmente confirmada.

Entre las restricciones que Mendoza observa de otras provincias se encuentran las que impuso Córdoba, en donde por diez días quedaron suspendidos los eventos masivos y se redujo el aforo para salones de evetos a 300 personas.

Santa Fe también adoptó una medida similar pero con efecto hasta el 28 de febrero: se suspendieron en toda la provincia eventos masivos de más de 500 personas, tanto en espacios públicos como privados, cerrados o abiertos; además de restricciones horarias para la actividad comercial y gastronómica.

Suarez y el 2023 electoral

Si bien fue escueto a la hora de responder, el gobernador de Mendoza dejó en claro en su charla con radio Nihuil, que "en lo que hace a aspiraciones políticas", ya está "satisfecho".

Le quedan menos de dos años de Gobierno y es suplente del senador nacional Alfredo Cornejo por lo que si éste decidiera dejar el Congreso de cara a las próximas elecciones, Rodolfo Suarez asumiría su banca.

"Soy un gobernador que no tengo reelección. El horizonte mío son dos años y en este tiempo intentaré dejar todo, tanto desde la función pública como desde los mensajes", señaló.

Mensaje de fin de año para los mendocinos

Con esperanza, el gobernador de Mendoza deseó que "los argentinos atendamos acuerdos básicos. Que quienes llevamos adelante funciones públicas, podamos llegar a acuerdos básicos para salir de la inflación".

"Es una gran deuda que tiene no solo la dirigencia política, sino todos los que estamos en la sociedad haciendo el país. Tenemos que dejar atrás la Argentina de los desencuentros", agregó.

Para el 2022 que se viene deseó "que haya paz y tranquilidad. Que encontremos ese rumbo para dejar atrás la pobreza y la falta de trabajo".