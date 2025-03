Los desafíos futuros para la Federación Mendocina de Tenis, la puja con el pádel, área de capacitaciones y la distinción entre damas y caballeros

Carlos Menghini: Para arrancar el deporte la erogación económica no es grande. De hecho nosotros tenemos escuelas de tenis de nivel inicial, donde los chicos pagan una cuota de un club como cualquier otro, te proveen las raquetas, te proveen las pelotitas y no es mucho. Para aprender o para arrancar el tenis no se necesita un presupuesto tan importante.

¿No es un agravante el presupuesto entonces, en general, para poder empezar a jugar?

Carlos Menghini: Para arrancar, no. Sí después, a medida que se van desarrollando como jugadores y van viendo cuáles son sus habilidades, en determinado momento el costo económico se va haciendo mayor. Pero para un chico de 8, 9, 10, 11 ó 12 años, arrancar en el tenis no es caro como tampoco lo es para un adulto. Hay clubes que tienen cuotas sociales que son incluso mucho más bajas que las de cualquier gimnasio y, para jugar al tenis y hacerlo a nivel recreativo, social, etcétera no necesitás hacer una gran inversión.

En cuanto a las canchas, en eso de la infraestructura: que tiene que haber una buena cancha, una buena cantina un vestuario, ¿en qué situación están los clubes en ese entramado de intentar mantener o intentar poner las condiciones necesarias para jugar al tenis?

Gabriel Bueno: Las condiciones han mejorado mucho porque antes teníamos casos de clubes que vos ibas y estaban en desuso las cosas directamente, así que se ha mejorado mucho. Todo lo que se va haciendo, se le va pasando el conocimiento a otro. Por ejemplo: le vas bajando el costo de mantenimiento a la cancha, le pasás la información a otro. En definitiva, para mí, el rol central que nosotros tenemos en la federación es que nos juntamos una vez al mes e intercambiamos todas estas cosas. Entonces eso va siendo una sinergia que hace que todos podamos mejorar hoy en día.

En Mendoza, en los últimos 4 o 5 años, hemos mejorado considerablemente mucho todo el tema en edilicio. Para mí el nivel hoy en día es aceptable y lo estamos mejorando. Eso lleva tiempo en realidad, una cancha de tenis, cuando vos no le pones tiempo, el mantenimiento se viene abajo.

certamen menores.jpg Pequeños en un torneo de menores en el Andino Tenis Club.

¿Tienen una meta a corto plazo? ¿Cómo quieren que estén las condiciones de acá a 3 ó 5 años para adelante?

Gabriel Bueno: A este ritmo vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener canchas, a mi manera de verlo en cuanto a la superficie, profesionales. Después hay millones de factores, medidas, hacer una cancha no es fácil. Imaginate que sean por 10 canchas. De todo eso hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que no las podemos mejorar o que necesitarían muchísimo dinero claro.

Pero a este ritmo y, dado lo que yo entiendo una crisis económica de la Argentina y en los clubes, yo creo que con un poquito de viento a favor, en general, el 100% de la superficie de polvo de ladrillo en Mendoza va a estar operativa en un 90% o 95%. Y después es avanzar hacia ampliarlas, mejorarlas, iluminarlas todas con LED, etc.

Capacitaciones profesores

Gabriel Bueno: Después de la base que es mejorar las canchas, hay que trabajar en la capacitación del profesor, ponerle metas. Pero bien, no hay que cobrarle al profe, hay que dejarlo que desarrolle su actividad, para que él crezca, florezca en el club y pueda vivir de eso. Y a la vez motivarlo y exigirlo por otro lado en tema de la capacitaciones y en la cooperación con los torneos.

En la distinción entre el tenis femenino y masculino, ¿cuál es el que está más desarrollado o qué le falta al otro para asimilarse o equipararse?

Carlos Menghini: Hay que hacer una distinción. En el tenis de menores es 3 por 1, es decir, generalmente en las categorías de 10 a 18, si vos tomás por categoría, probablemente en la mayoría la proporción es 3 a 1. Y eso no solo en Mendoza, eso es en Argentina. Después hay categorías, por ejemplo de 14 o 16 años, en el tenis de menores, donde esa proporción ya se reduce.

En el tenis profesional, nosotros hemos hecho actividades donde tuvimos, por ejemplo, en el Futures que se hizo en el 2023 - a nivel profesional- tuvimos cuadros completos y qualys con cuadros completos tanto en damas como en caballeros. Por supuesto ahí vienen jugadores de todo el mundo, vienen a buscar puntos de todas partes.

Después en el tenis amateur, o tenis senior por decirlo de alguna manera, mayores de 18 es bastante fluctuante yo creo que las damas son muchas pero compiten menos, hacen el tenis como una cuestión más social. Los varones se inmiscuyen más en la competencia.

certamen chias.jpg La meta de la Federación Mendocina es que se equiparen hombres y mujeres en categorías inferiores. Foto: Nicolás Ríos.

Nuestra actividad apunta a que cada vez sumemos más damas porque eso va a alimentar a que, el día de mañana, tengamos más jugadoras mujeres de tenis. De todas maneras, tenemos todo un tema con los viajes de las chicas porque también hay que tener una serie de precauciones y darle una serie de garantías o de seguridad a los padres para que las dejen ir. Es como que, en cierta medida, aunque no nos guste está un poquito más limitado para una mujer todavía.

Pero esto es una problemática que no solo se da a nivel local sino que se da a nivel nacional e, incluso, internacional. Que se ha revertido con el tiempo, la proporción se viene equiparando en determinadas edades.

¿Qué hay en el debe de la Federación Mendocina de Tenis? ¿En qué desafíos tienen que profundizar?

Carlos Menghini: Nosotros tenemos un proyecto que por supuesto es un proyecto que excede a la gestión nuestra, que tiene que ver con un espacio propio de la Federación que esté destinado al entrenamiento de todos nuestros jugadores menores. Estamos trabajando en ese espacio, estamos trabajando también en cambiar la sede de la Federación, para tener una sede que sea más adecuada al desafío actual.

Creo que en el debe también está el hecho de que, de a poco, el tenis ya no solo se practica en los clubes sino que se empieza a practicar en los barrios cerrados, canchas particulares, etcétera, y eso es algo que vamos a tener que empezar a trabajar seguramente para incluirlos dentro de nuestra propia estructura. Estatutariamente se nos complica porque somos una Federación que nuclea clubes que son, en líneas generales, asociaciones civiles. Pero creo que el tenis no solo se está practicando en los clubes y de alguna manera tenemos que, en el debe, tratar de empezar a incluirlos. Lo hemos hecho, hemos intentado con algunos y, de a poco, algunos se han acercado.

jockey tenis.jpeg Una de las canchas de tenis del Jockey Club. Foto: Gentileza Jockey Club.

En el debe también tenemos el desarrollo. Eso ha crecido lentamente, nuestros equipos hemos logrado que funcionen de tal manera que nos permita hacer crecer la base. Nuestros equipos de sub-10 han empezado a participar mucho más asiduamente de esas competencias que son distintas de las competencias que se realizan en general. Creo que tenemos que seguir apuntando a ese desarrollo. Parte de la solución de ese problema es capacitar a nuestros entrenadores para sacarle el miedo de alguna manera a los chicos que suele haber para que empiecen a competir antes. Estamos tratando de que esa mentalidad cambie.

Hay varias cosas en el debe. Hicimos un Futures en el 2023, queremos volver a hacerlo. Además este año creo que estamos en condiciones de hacer un Challenger. No puede ser que Mendoza haga este tipo de actividades, este tipo de eventos, cada 10 años. Y no es por tirarle la oreja a Federico Chapeta, ni mucho menos, porque nos ayuda, pero necesitamos el apoyo estatal porque ese tipo de eventos lo necesitan.

En el haber está que mejoramos muchísimo la relación con la Asociación Argentina de Tenis y con los clubes.

gabriel bueno.jpeg Gabriel Bueno, vicepresidente de la Federación Mendocina de Tenis. Foto: Nicolás Ríos.

Y en los clubes, ¿cuál es el debe?

Gabriel Bueno: En los clubes es profesionalizar la gestión de marzo a octubre. ¿Por qué tomo ese periodo? Porque normalmente es cuando los clubes funcionan sin su verano el verano. Para los clubes influye mucho el verano y se suelen administrar mal los recursos. Por ende, tenés que hacerle entender al socio que el club es un servicio más que hay que pagarlo y que se tiene que respetar en el sentido económico. ¿Esto qué quiere decir? Que si un club tiene un costo operativo X, se tiene que solventar con sus cuotas sociales y con lo que produzcamos fuera de los veranos que es donde suele ingresar más plata.

Los clubes tienen que profesionalizarse, en cuanto a la gestión de sus recursos, igual que una empresa. Si no se cuenta la plata y no alcanza, hay que lamentablemente subir la cuota. Hay que ser transparente en el uso de los recursos. El socio tiene que exigir además su rendición de cuenta, las cuentas claras para saber a dónde va mi plata.

Y, lamentablemente, eso es tiempo. Esa fórmula es cuatro años mínimo para ver los resultados de una buena administración. Tenemos que manejar los clubes de manera responsable para que se pueda darle una constancia después a lo que queramos experimentar.

Y los clubes se tienen que aggiornar a los nuevos gustos de los consumidores. Porque quedarnos en la idea de que el socio va a ir y se va a quedar 6 u 8 horas, como hacía hace 20 años, no va a pasar. Los clubes tienen que darle a la gente esos servicios. Y eso para mí es algo muy importante en el debe de los clubes. Y por otro lado, muy importante, el tema de ponerle un objetivo al socio a lo cual pueda llegar o aspirar, porque si no se vuelve algo rutinario y, en definitiva, hoy en día la gente busca una mejora en la calidad. La idea es que el socio vuelva motivado y que no sea algo de "voy lunes a viernes y nada más".

padel kondor 1.jpg Cuál es la visión desde el mundo del tenis, con respecto al crecimiento exponencial del pádel.

¿Cómo ven la "competencia" o el auge del pádel frente al tenis?

Gabriel Bueno: No hay competencia. Son deportes, técnicamente, totalmente distintos. No es mi opinión, es la opinión de cualquier profesor de educación física o cualquier especialista en el tema.

¿Y en popularidad? Por el crecimiento exponencial que ha tenido en la gente en los últimos años

Carlos Menghini: Yo creo que son complementarios. No ha habido una merma en la cantidad de jugadores, ni ha habido una baja en la cantidad de jugadores de tenis porque haya aumentado la popularidad del pádel. La diferencia entre el pádel y el tenis es la trazabilidad. El tenis siempre tiene un crecimiento que es lineal en la cantidad de jugadores. Por lo menos es lo que yo veo en los últimos 7 ú 8 años que estoy en la dirigencia. Mientras que el pádel es como que tiene épocas de crecimiento muy muy rápido, y no es tan lineal. Es como que explota en determinadas épocas y después tiene también un decrecimiento que es muy abrupto. Pasó en la década del '90 y les va a pasar lo mismo - creo yo- ahora. Ahora está en la etapa del crecimiento y, si no hacen determinadas cosas que tienen que hacer, va a terminar decreciendo.

Respecto del deporte nuestro, no nos quitan ni nos ponen jugadores. En líneas generales creo que no competimos. El tenis es un deporte aparte que tiene una organización que data hace 200 años entonces esa organización le pone un plus al deporte que hace que se mantenga.

joceky tenis 1.jpeg La mejora luminaria de las canchas de tenis en el Jockey Club es una de las metas para este 2025. Foto: Jockey Club.

¿Qué trabajo se hace en el tenis a nivel regional?

Carlos Menghini: El tenis, en la Argentina, trabaja de manera coordinada por la Asociación Argentina. Es una línea que baja desde ahí. Mendoza es cabeza de su región por una cuestión de infraestructura, cantidad de canchas, cantidad de jugadores, etcétera. Pero nosotros trabajamos coordinados con el resto de las provincias porque obviamente así nos lo exige la Asociación Argentina.

¿Qué tenistas locales, hombres y mujeres, creen que son promesa en el deporte de cara al futuro?

Carlos Menghini: Hay algunos chicos que están trabajando muy bien. Ignacio Dapaz, del Jockey, Genaro Bartolucci, del Andino. Y bueno entre los chiquititos tenemos chicos que tienen futuro, tienen proyección, no me quiero olvidar de ninguno. En el circuito de primera, el Panchito Bahamonde sigue dominando el circuito. Destaco también a Matías Carmona entre los seniors, que es un tipo que realmente es un ejemplo. Matías Silioni estuvo muy bien el año pasado, se estuvo metido entre los cuatro mejores de los seniors en la Argentina. En todos los niveles tenemos chicos que hacen un sacrificio y esfuerzo y que, además, tienen condiciones.

Elijan una meta para el 2025, Carlos en la Federación y Gabriel en cuanto a clubes

Carlos Menghini: Tener la nueva sede. Por lo menos dar el puntapié inicial para tener una sede que nos permita desarrollar un proyecto deportivo mucho más amplio que el que desarrollamos.

Gabriel Bueno: yo que como objetivo, por lo menos en mi club, mi objetivo fin de año es tener las siete canchas con la nueva iluminación LED.