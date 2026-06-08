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Preocupación en la Selección de Uruguay: se lesionó Ronald Araújo y viajó a Barcelona para tratarse a días del inicio del Mundial

Ronald Araújo se lesionó y en Uruguay hay preocupación. El defensor viajó a España a tratarse con especialistas

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Hay preocupación en la Selección de Uruguay por la lesión de Ronald Araújo. 

Hay preocupación en la Selección de Uruguay por la lesión de Ronald Araújo. 

En la Selección de Uruguay se mantienen en vilo por la lesión de Ronald Araújo. El defensor, uno de los estandartes de la Celeste en el fondo, viajó este domingo a Barcelona para realizarse un tratamiento por la afección muscular que padece a días del debut mundialista.

De conformidad con el cuerpo técnico comandado por Marcelo Bielsa, Ronald Araújo viajó a España para tratarse con "profesionales que lo han atendido con anterioridad", manifestó en un comunicado la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Lo que se presume puertas para adentro es que difícilmente el jugador llegue al debut con Arabia Saudita en la Copa del Mundo.

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Ronald Ara&uacute;jo viaj&oacute; a Barcelona para tratarse de su lesi&oacute;n a d&iacute;as del inicio de la Copa del Mundo.&nbsp;

Ronald Araújo viajó a Barcelona para tratarse de su lesión a días del inicio de la Copa del Mundo.

Ronald Araújo mantiene en vilo a Uruguay a cuatro días del inicio de la Copa del Mundo

Ronald Araújo es una pieza fundamental en el esquema de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay. A excepción de algunas ausencias por lesión, el defensor ha disputado la mayoría de los partidos con la Celeste desde que terminó el Mundial de Qatar hasta el presente.

Jugó la Copa América 2024, participó de las Eliminatorias para la cita mundialista, y disputó amistosos internacionales. Son 27 los partidos que lleva disputados, con un gol sobre sus espaldas. Sin dudas es una fija para el entrenador argentino pero su panorama muscular lo complica.

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El comunicado de la Asociaci&oacute;n Uruguaya de F&uacute;tbol sobre la situaci&oacute;n de Ronald Ara&uacute;jo.

El comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre la situación de Ronald Araújo.

Según el comunicado de la AUF, Araújo volverá a la concentración de Uruguay este martes pero su presencia en el debut de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita, el 15 de junio en Miami, estaría prácticamente descartada.

La situación de Ronald Araújo se suma a la de Giorgian De Arrascaeta, volante que viene de sufrir una lesión muscular en un gemelo a la par que se recuperaba de una fractura de clavícula. Obviamente De Arrascaeta no estará presente ante los árabes en el debut pero podría llegar al segundo compromiso mundialista de la Selección de Uruguay ante Cabo Verde, el 21 de junio.

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