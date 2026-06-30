La Selección argentina tiembla: el brujo de Ghana que maldijo a Harry Kane ahora va por la Scaloneta

Aquel supuesto ritual esotérico, que muchos tomaron a risa al principio, terminó alimentando el folclore del certamen luego del sorpresivo empate por la fecha 2 del Grupo L. El impacto psicológico y la viralización de este tipo de mitos en territorio norteamericano obligaron incluso a los especialistas deportivos a analizar el peso de las creencias populares y la presión mental en el rendimiento de los atletas de élite mundial.

Lejos de retirarse tras cumplir su cometido inicial frente a los europeos, el brujo ghanés redobló la apuesta y apuntó directamente contra las máximas figuras del combinado conducido por Lionel Scaloni en la previa del trascendental encuentro.

Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final. Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final.

Nana Kwaku Bonsam apuntó contra la Selección argentina.

La Selección argentina se medirá con Cabo Verde

Por los 16avos de final del Mundial 2026 se enfrentarán la Selección argentina y Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El seleccionado que logre salir con vida de esta primera instancia se verá las caras con el ganador de la llave que protagonizará Egipto y Australia.

Así se jugarán los 16avos de final: