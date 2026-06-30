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La Selección argentina tiembla: el brujo de Ghana que maldijo a Harry Kane ahora va por la Scaloneta

El hechicero logró su cometido ante Inglaterra y ahora apuntó contra la Selección argentina con una predicción que genera escalofríos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El brujo que acertó contra Inglaterra ahora va por la Selección argentina.

El brujo que acertó contra Inglaterra ahora va por la Selección argentina.

Por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 se enfrentaron Inglaterra y Ghana donde el poderío británico intentó imponerse, pero no contaba con un brujo que maldijo durante los 90 minutos a Harry Kane, quien no logró convertir en el empate 0 a 0. Ahora, el hechicero lanzó un inquietante pronóstico en contra de la Selección argentina.

Se trata del mismo brujo de Ghana que afirmó haber congelado las capacidades goleadoras del delantero británico durante la fase de grupos. Ahora, el chamán decidió meterse de lleno en la llave donde la Albiceleste y Cabo Verde se enfrentarán el próximo viernes.

Lo sufri&oacute; Inglaterra, &iquest;ahora es el turno de la Selecci&oacute;n argentina?

Lo sufrió Inglaterra, ¿ahora es el turno de la Selección argentina?

Tiembla la Selección argentina: de la maldición a Harry Kane al nuevo objetivo del chamán africano

El misticismo alrededor de las "Estrellas Negras" de Ghana cobró una relevancia impensada luego de que el atacante del Bayern Múnich y capitán de Inglaterra no lograra convertir contra el equipo africano; después el brujo rompió el silencio en una entrevista y se adjudicó la nula efectividad del delantero británico con una polémica declaración: "Nosotros nos encargamos de que Kane no pudiera tocar una sola pelota con comodidad; enterramos su botín derecho antes del torneo para anular su poder".

Aquel supuesto ritual esotérico, que muchos tomaron a risa al principio, terminó alimentando el folclore del certamen luego del sorpresivo empate por la fecha 2 del Grupo L. El impacto psicológico y la viralización de este tipo de mitos en territorio norteamericano obligaron incluso a los especialistas deportivos a analizar el peso de las creencias populares y la presión mental en el rendimiento de los atletas de élite mundial.

Lejos de retirarse tras cumplir su cometido inicial frente a los europeos, el brujo ghanés redobló la apuesta y apuntó directamente contra las máximas figuras del combinado conducido por Lionel Scaloni en la previa del trascendental encuentro.

Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final. Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final.

Nana Kwaku Bonsam apunt&oacute; contra la Selecci&oacute;n argentina.

Nana Kwaku Bonsam apuntó contra la Selección argentina.

La Selección argentina se medirá con Cabo Verde

Por los 16avos de final del Mundial 2026 se enfrentarán la Selección argentina y Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El seleccionado que logre salir con vida de esta primera instancia se verá las caras con el ganador de la llave que protagonizará Egipto y Australia.

Así se jugarán los 16avos de final:

  • Sudáfrica 0 vs. Canadá 1. (Los Ángeles Stadium).
  • Alemania 1 (3) vs. Paraguay 1 (4) (Boston Stadium).
  • Países Bajos 1 (2) vs. Marruecos 1 (3) (Estadio Monterrey).
  • Brasil 2 vs. Japón 1 (Houston Stadium).
  • Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio - 14hs (Dallas Stadium).
  • Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio - 18hs (New York New Jersey Stadium).
  • México vs. Ecuador - Martes 30 de junio - 22hs (Estadio Ciudad de México).
  • Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium).
  • Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium).
  • Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium).
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium).
  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium).
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver).
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium).
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium).
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium).

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