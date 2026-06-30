Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Protagonistas

José Canale, del Tomba a la eternidad con la selección de Paraguay en el Mundial 2026

Si muchos mendocinos celebraron el triunfo de Paraguay ante Alemania en 16avos del Mundial 2026, ese vínculo se hizo aún más marcado cuando José Canale, ex Godoy Cruz, convirtió el penal definitivo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Canale hizo el penal decisivo en Boston.

Canale hizo el penal decisivo en Boston.

Si muchos argentinos y mendocinos disfrutaron como propio el triunfo de Paraguay ante Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026, ese vínculo afectivo se hizo aún más marcado cuando José Canale, ex defensor de Godoy Cruz, convirtió el penal definitivo.

José María Canale Domínguez tiene 29 años, nació en Itauguá, y es un fiel exponente del fútbol guaraní, áspero, firme en la marca y de buen juego aéreo (mide 1,87m) . Esas condiciones le permitieron debutar en 2015 en la primera de Libertad e iniciar una larga carrera en la que pasó a préstamo por Nacional y Sol de América, en su país, para luego saltar al fútbol argentino.

José Canale se metió en la historia de Paraguay en los mundiales.

José Canale se metió en la historia de Paraguay en los mundiales.

En 2021 el central zurdo jugó cedido en Newell's y en 2022 llegó a Godoy Cruz desde donde pasó a Lanús, y aunque tuvo un período en el Querétaro de México, volvió al Granate para ganar la Copa Sudamericana y la Recopa (con gol suyo al Flamengo en el alargue), pero sobre todo para encontrar su lugar en el mundo: "No podríamos vivir sin Lanús, no podemos irnos de ahí. Es como una familia, no hay otra palabra para describir lo que es el club.", dijo después del triunfazo ante los alemanes su esposa, Yéssica Ramírez.

“Lo de Canale es una demostración de lucha, de constancia, de no bajar nunca la guardia, de todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino, tener un muy buen suceso y ganarse a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”, dijo el DT Gustavo Alfaro tras incluirlo en la lista de 26 convocados para el Mundial aunque el este lunes ante Alemania fue su primer partido de titular y lo tuvo como figura con 15 despejes en su área.

Alfaro: "Un campeón de la vida"

“No quiero dejar de mencionar también a Canale. José es un campeón de la vida, jugó como si tuviese 100 partidos en la selección y jugó contra Alemania marcando a los delanteros más difíciles del planeta”, resaltó Alfaro en la conferencia de prensa.

“Le ha tocado una vida difícil, compleja, y la complejidad que le dio la vida le dio, no digo revancha, porque no es revancha, sino la oportunidad de regalarle una caricia cálida al alma a una persona que lo merece”, dijo el DT.

Canale dejó un buen recuerdo en el Tomba

Aunque solo jugó 15 partidos (12 como titular) durante el segundo semestre del 2022, Canale dejó un buen recuerdo en Godoy Cruz con 1.169 minutos de juego y apenas un par de tarjetas amarillas.

Luego, tras no llegar a un acuerdo para prolongar su préstamo, se fue a Lanús, donde no solo ganó un par de títulos internacionales sino que marcó sus primeros 6 goles en el fútbol argentino, uno de ellos frente al Tomba, el 7 de octubre del año pasado, aplicando la inexorable Ley del Ex.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas