José Canale, del Tomba a la eternidad con la selección de Paraguay en el Mundial 2026

“Lo de Canale es una demostración de lucha, de constancia, de no bajar nunca la guardia, de todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino, tener un muy buen suceso y ganarse a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”, dijo el DT Gustavo Alfaro tras incluirlo en la lista de 26 convocados para el Mundial aunque el este lunes ante Alemania fue su primer partido de titular y lo tuvo como figura con 15 despejes en su área.

Alfaro: "Un campeón de la vida"

“No quiero dejar de mencionar también a Canale. José es un campeón de la vida, jugó como si tuviese 100 partidos en la selección y jugó contra Alemania marcando a los delanteros más difíciles del planeta”, resaltó Alfaro en la conferencia de prensa.

“Le ha tocado una vida difícil, compleja, y la complejidad que le dio la vida le dio, no digo revancha, porque no es revancha, sino la oportunidad de regalarle una caricia cálida al alma a una persona que lo merece”, dijo el DT.

Canale dejó un buen recuerdo en el Tomba

Aunque solo jugó 15 partidos (12 como titular) durante el segundo semestre del 2022, Canale dejó un buen recuerdo en Godoy Cruz con 1.169 minutos de juego y apenas un par de tarjetas amarillas.

Luego, tras no llegar a un acuerdo para prolongar su préstamo, se fue a Lanús, donde no solo ganó un par de títulos internacionales sino que marcó sus primeros 6 goles en el fútbol argentino, uno de ellos frente al Tomba, el 7 de octubre del año pasado, aplicando la inexorable Ley del Ex.